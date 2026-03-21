Ovo su hlače koje baš svaka žena treba imati u ormaru ovog proljeća jer idu uz sve

Britanska glazbenica, voditeljica i poznato TV lice Myleene Klass , već godinama je jedna od najfotografiranijih žena londonskih ulica i ne bez razloga, a redovito s puno uspjeha kombinira skupe dizajnerske komade s onima svima pristupačnih high street brendova.

Kremasto bijela satenska košulja, karirani sako prebačen preko ruke i sportske tenisice je doista fantastična kombinacija koja izgleda chic bez napora, baš onako kako to samo Londonke znaju provesti u djelo.

No zvijezda ove kombinacije su upečatljive široke hlače visokog struka i u lijepoj nijansi smeđe boje, dovoljno neutralnoj da ide uz sve što imate u ormaru.

Look za svaku prigodu

Riječ je o modelu hlača koje odlikuju široke nogavice s bogatim naborima koje lijepo padaju, a koje su već nekoliko sezona nezaobilazne u ormarima modnih zaljubljenica, a ovoga proljeća doživljavaju pravu renesansu. Modni znalci su jednoglasni: kombinacija širokih hlača s odgovarajućim topom ili košuljom i odgovarajućom obućom jedan je od najpouzdanijih recepata za elegantni, a opet neformalaran proljetni izgled.

Myleene je odabrala neutralni, zemljani ton hlača koja savršeno komunicira s kremastom nijansom košulje i kariranim uzorkom sakoa. Visoki struk i ravni krojevi vizualno izdužuju figuru, dok široke nogavice daje cijelom looku ležernu eleganciju prikladnu za brojne prigode od dnevnih pa do poslovnih.