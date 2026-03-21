Ovo su hlače koje baš svaka žena treba imati u ormaru ovog proljeća jer idu uz sve

Myleene Klass svako svoje pojavljivanje u javnosti pretvara u zanimljiv modni događaj pa su je na londonskim ulicama pratili mnogi pogledi u još jednom izdanju za koje je zaslužila samo najbolje ocjene
Britanska glazbenica, voditeljica i poznato TV lice Myleene Klass, već godinama je jedna od najfotografiranijih žena londonskih ulica i ne bez razloga, a redovito s puno uspjeha kombinira skupe dizajnerske komade s onima svima pristupačnih high street brendova.
Kremasto bijela satenska košulja, karirani sako prebačen preko ruke i sportske tenisice je doista fantastična kombinacija koja izgleda chic bez napora, baš onako kako to samo Londonke znaju provesti u djelo.
No zvijezda ove kombinacije su upečatljive široke hlače visokog struka i u lijepoj nijansi smeđe boje, dovoljno neutralnoj da ide uz sve što imate u ormaru.
Look za svaku prigodu
Riječ je o modelu hlača koje odlikuju široke nogavice s bogatim naborima koje lijepo padaju, a koje su već nekoliko sezona nezaobilazne u ormarima modnih zaljubljenica, a ovoga proljeća doživljavaju pravu renesansu. Modni znalci su jednoglasni: kombinacija širokih hlača s odgovarajućim topom ili košuljom i odgovarajućom obućom jedan je od najpouzdanijih recepata za elegantni, a opet neformalaran proljetni izgled.
Myleene je odabrala neutralni, zemljani ton hlača koja savršeno komunicira s kremastom nijansom košulje i kariranim uzorkom sakoa. Visoki struk i ravni krojevi vizualno izdužuju figuru, dok široke nogavice daje cijelom looku ležernu eleganciju prikladnu za brojne prigode od dnevnih pa do poslovnih.
Stajling koji će se svidjeti svima bez obzira imate li 30 ili 60, spasit će vas u mnogim situacijama, a zbog savršenog balansa košulje i hlača laska figuri i prikriva sitne nedostatke.
Modnu kombinaciju kojoj se nema što prigovoriti zaokružila je sunčanim naočalama, kožnom torbicom i ležernom frizurom.
Detalj koji mnogi možda ne bi ni primijetili, a upravo cijelu kombinaciju uzdiže na drugu razinu je elegantan sako u smeđim i bež tonovima koji Myleene ne nosi, već ga drži rukom kao nonšalantni modni dodatak. To je stari trik stilista – nositi komad odjeće kao da ga niste 'planirali', ali da je savršeno ukomponiran u cijelu sliku.
I dok bi mnoge posegnule za štiklama ili balerinkama, Myleene uz ove divne hlače bira tenisice naglašenog sportskog stila. Upravo taj spoj s krojevima koji su inače formalniji jedan je od najvećih modnih trendova posljednjih sezona: tenisice su postale legitimni dio elegantnog izgleda, a ne samo obuća za slobodno vrijeme.