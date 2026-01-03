KORISTE JE ZVIJEZDE

Oprezno s ovom dijetom: Jedna je od najpopularnijih, a povećava rizik od raka jetre

03.01.2026 u 13:24

Jennifer Aniston bila je na keto dijeti
Jennifer Aniston bila je na keto dijeti Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER
Novi znanstveni podaci povezuju keto dijetu s povećanim rizikom od raka jetre

Popularna keto dijeta, koja se temelji na unosu visokih udjela masti i minimalno ugljikohidrata, mogla bi povećati rizik od razvoja raka jetre unutar samo dvadeset godina, pokazuje zabrinjavajuća nova studija.

Iako obožavatelji keto plana prehrane tvrde da pomaže brzom gubitku kilograma bez osjećaja gladi, znanstvenici sada upozoravaju da dijete bogate mastima mogu trajno promijeniti stanice jetre, povećavajući njihovu osjetljivost na razvoj tumora.

Kako keto dijeta utječe na jetru?

Američki znanstvenici otkrili su da višestruka izloženost stanica jetre visokim razinama masti potiče njihovu transformaciju u 'primitivnije' stanje. Ova promjena pomaže stanicama da prežive pod stresom, no istovremeno ih čini podložnijima bolesti, uključujući rak.

Keto dijeta temelji se na omjeru 75 % masti, 20 % proteina i samo 5 % ugljikohidrata
Keto dijeta temelji se na omjeru 75 % masti, 20 % proteina i samo 5 % ugljikohidrata Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

'Ako se stanice stalno suočavaju sa stresorom poput visokomasne dijete, one se prilagođavaju kako bi preživjele, ali time povećavaju osjetljivost na razvoj tumora', objasnio je prof. Alex Shalek, direktor Instituta za medicinsko inženjerstvo i znanosti i koautor studije.

Što je keto dijeta?

Keto dijeta temelji se na omjeru 75 % masti, 20 % proteina i samo 5 % ugljikohidrata, što je znatno odstupanje od preporuka uravnotežene prehrane (oko 30 % masti, 15 % proteina i 50 %+ ugljikohidrata). Popularna je među slavnim osobama poput Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Halle Berry i Kourtney Kardashian.

Studija je pokazala da se geni koji podupiru preživljavanje stanica aktiviraju, dok istovremeno prestaju funkcionirati geni potrebni za normalno djelovanje jetre. 'To je kompromis: stanice rade sve da prežive, ali to ide na štetu funkcije cijelog organa', komentirao je koautor Constantine Tzouanas. Kod miševa koji su jeli visokomasnu hranu, gotovo svi su razvili rak jetre u roku od godinu dana.

Gwyneth Paltrow jedna je od slavnih osoba koje su priznale da su u nekom periodu bile na keto dijeti
Gwyneth Paltrow jedna je od slavnih osoba koje su priznale da su u nekom periodu bile na keto dijeti Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER

Što ovo znači za osobe na keto dijeti?

Proces kod ljudi odvija se sporije, otprilike tijekom 20 godina, no životni stil, uključujući konzumaciju alkohola i prisutnost virusnih infekcija,  može ubrzati štetu. Stanice jetre u 'nezrelom' stanju lakše postaju kancerogene ako kasnije dođe do oštećenja DNA.

