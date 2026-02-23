Nova studija: Tajna jakih kostiju u zrelim godinama krije se u mlijeku

Prema nekim podacima u Velikoj Britaniji više od 3 milijuna ljudi živi s osteoporozom, a do 40 posto starijih od 50 godina ima osteopeniju - najraniju fazu prorjeđivanja kostiju.

Zdravlje kostiju

Pijenje mlijeka nakon vježbanja štiti kosti u starijoj dobi kako bi se zaštitili od opasnih prijeloma, pokazala je nova studija.

Kineski znanstvenici su otkrili da kombinacija vježbi snage i čaše kravljeg mlijeka nakon treninga sprječava gubitak koštane gustine bolje od sojina mlijeka!​ Studija, objavljena u časopisu Journal of Nutrition, Health and Aging, usporedila je učinkovitost kravljeg i sojinog mlijeka kao lako probavljivih izvora proteina.

U završnu studiju uključeno je ukupno 82 zdravih odraslih osoba u dobi od 60 i više godina koje nisu imale nikakvih zdravstvenih stanja koja bi utjecala na njihov unos proteina.

Sudionici su bili podijeljeni u grupe: samo vježbe; vježbe + edukacija o prehrani; vježbe + edukacija + kravlje mlijeko (240 ml niskomasnog, 30-60 min nakon treninga); ili isto s sojinim mlijekom.​

Sve grupe su poboljšale brzinu hodanja, ali najveći napredak u snazi hvata, brzini ustajanja i hodanja preko 6 metara pokazala je grupa s kravljim mlijekom i edukacijom.​

Kombinacija vježbi i proteinskog mlijeka poboljšava kostano zdravlje i fizičku funkciju kod starijih, dok samo edukacija nije dovoljna bez promjena u prehrani, pokazalo je ovo istraživanje.

​Inače, s vremenom, osteoporoza slabi kosti čineći ih krhkima i sklonijima lomljenju. Razvija se polako tijekom godina i često se dijagnosticira tek kada pad uzrokuje lom kosti.

Liječenje se temelji na uzimanju lijekova za jačanje kostiju, ali redovita tjelovježba, zdrava prehrana, suplementacija vitaminom D te prestanak pušenja i smanjenje unosa alkohola mogu pomoći u održavanju zdravlja kostiju.

Istraživači su zaključili: 'Ova studija sugerira da kombiniranje vježbi otpora s neposrednom suplementacijom cjelovitim namirnicama bogatim proteinima, posebno mlijekom, nakon vježbanja, može poboljšati zdravlje kostiju i fizičku funkciju kod starijih osoba koje žive u zajednici'.

Međutim, priznali su da unatoč svojim prednostima, studija ima nekoliko ograničenja, uključujući relativno kratko trajanje.