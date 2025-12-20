PROMJENA NAVIKA

Ed Sheeran izgubio 14 kilograma: Otkriva kako je potpuno promijenio tijelo

G.R.

20.12.2025 u 15:21

Ed Sheeran
Ed Sheeran
Tijekom pandemije koronavirusa Ed Sheeran započeo je promjenu životnih navika koja je s vremenom dovela do značajnog gubitka kilograma i drukčijeg odnosa prema zdravlju. Glazbenik danas otvoreno govori o razdoblju u kojem je odlučio usporiti, više se posvetiti obitelji i uvesti redovitiju brigu o sebi

Ed Sheeran je u intervjuu za Men’s Health priznao da je između 20. i 30. godine živio prilično nezdravo, unatoč profesionalnom uspjehu.

'Rekao bih da sam u tom razdoblju vodio nezdrav život. Poslovno je sve funkcioniralo, ali to se nije odražavalo na moj privatni život. Briga o zdravlju izravno je povezana s mentalnim stanjem i time kako se osjećaš', rekao je.

Očinstvo kao prekretnica

Od početka promjene životnih navika Sheeran je izgubio oko 14 kilograma, potvrdio je u razgovoru za Men’s Health.

Promjena prioriteta poklopila se s dolaskom djece. Sheeran i njegova supruga Cherry Seaborn u kolovozu 2020. dobili su kćer Lyru, a dvije godine kasnije i mlađu kćer Jupiter.

Prisjećajući se prvih tjedana očinstva, glazbenik je istaknuo kako je tada shvatio da želi biti prisutan i odgovoran roditelj. 'Pomislio sam da moram drukčije pristupiti svakodnevnim navikama ako želim normalno funkcionirati0, rekao je.

Dodao je i da ga je supruga, koja je oduvijek bila fizički aktivna, dodatno motivirala na promjene. Tijekom lockdowna zajedno su počeli trčati, što je postalo temelj njegove kasnije rutine.

Postupna promjena i redovito vježbanje

Sheeran je 2020. počeo surađivati s trenerom Alijem Thomasom, s kojim je tijekom pandemije trenirao na daljinu. Fokus nije bio na intenzitetu, već na pravilnoj tehnici i postupnom uvođenju kretanja u svakodnevicu.

Početkom 2025., tijekom turneje, angažirao je i trenera Matta Kendricka kako bi zadržao kontinuitet vježbanja. Danas kombinira trčanje, pilates, dizanje utega, jogu i plivanje, a takav pristup, kaže, pomaže mu da ostane motiviran.

Umjerenost umjesto odricanja

Uz tjelovježbu, promijenio je i odnos prema prehrani i alkoholu. U razgovoru za Rolling Stone ranije je priznao da ima sklonost pretjerivanju, no s vremenom je naučio pronaći ravnotežu.

'Ništa nisam u potpunosti izbacio. I dalje volim čašu crnog vina i dobar obrok, ali ne svaki dan. Umjerenost je ključ', istaknuo je.

Dodaje kako mu je upravo redovita tjelesna aktivnost prirodno smanjila potrebu za nezdravom hranom i alkoholom, a rezultat je, kaže, bolji osjećaj u vlastitom tijelu i stabilnija svakodnevica.

