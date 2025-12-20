Ed Sheeran izgubio 14 kilograma: Otkriva kako je potpuno promijenio tijelo

Tijekom pandemije koronavirusa Ed Sheeran započeo je promjenu životnih navika koja je s vremenom dovela do značajnog gubitka kilograma i drukčijeg odnosa prema zdravlju. Glazbenik danas otvoreno govori o razdoblju u kojem je odlučio usporiti, više se posvetiti obitelji i uvesti redovitiju brigu o sebi

Ed Sheeran je u intervjuu za Men’s Health priznao da je između 20. i 30. godine živio prilično nezdravo, unatoč profesionalnom uspjehu. 'Rekao bih da sam u tom razdoblju vodio nezdrav život. Poslovno je sve funkcioniralo, ali to se nije odražavalo na moj privatni život. Briga o zdravlju izravno je povezana s mentalnim stanjem i time kako se osjećaš', rekao je.

Očinstvo kao prekretnica Od početka promjene životnih navika Sheeran je izgubio oko 14 kilograma, potvrdio je u razgovoru za Men’s Health. Promjena prioriteta poklopila se s dolaskom djece. Sheeran i njegova supruga Cherry Seaborn u kolovozu 2020. dobili su kćer Lyru, a dvije godine kasnije i mlađu kćer Jupiter. Prisjećajući se prvih tjedana očinstva, glazbenik je istaknuo kako je tada shvatio da želi biti prisutan i odgovoran roditelj. 'Pomislio sam da moram drukčije pristupiti svakodnevnim navikama ako želim normalno funkcionirati0, rekao je. Dodao je i da ga je supruga, koja je oduvijek bila fizički aktivna, dodatno motivirala na promjene. Tijekom lockdowna zajedno su počeli trčati, što je postalo temelj njegove kasnije rutine.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Postupna promjena i redovito vježbanje Sheeran je 2020. počeo surađivati s trenerom Alijem Thomasom, s kojim je tijekom pandemije trenirao na daljinu. Fokus nije bio na intenzitetu, već na pravilnoj tehnici i postupnom uvođenju kretanja u svakodnevicu. Početkom 2025., tijekom turneje, angažirao je i trenera Matta Kendricka kako bi zadržao kontinuitet vježbanja. Danas kombinira trčanje, pilates, dizanje utega, jogu i plivanje, a takav pristup, kaže, pomaže mu da ostane motiviran.