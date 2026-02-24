Dnevni horoskop za 24. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Danas vas prati energija koja traži akciju, a vi točno znate gdje je usmjeriti – na poslu ne dopuštate da vas netko pretekne s idejom koju ste dugo nosili. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji raščišćava ono što se nakupilo, a vi to prihvaćate s neočekivanom lakoćom. Pazite na fizički zamor jer tijelo danas troši više nego što osjećate.