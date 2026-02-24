Dnevni horoskop za 24. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Bikovima jutro donosi jasnoću u poslovnim pitanjima koja su se dosad činila zamršenima, a oni ih rješavaju korak po korak bez žurbe. U ljubavi je prisutan osjećaj tople blizine koji ih puni i podsjeća na ono što cijene kod veze ili prijateljstva.
-
Ovan
Danas vas prati energija koja traži akciju, a vi točno znate gdje je usmjeriti – na poslu ne dopuštate da vas netko pretekne s idejom koju ste dugo nosili. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji raščišćava ono što se nakupilo, a vi to prihvaćate s neočekivanom lakoćom. Pazite na fizički zamor jer tijelo danas troši više nego što osjećate.
-
Bik
Jutro vam donosi jasnoću u poslovnim pitanjima koja su se dosad činila zamrsenima, a vi ih rješavate korak po korak bez žurbe. U ljubavi je prisutan osjećaj tople blizine koji vas puni i podsjeća na ono što cijeni kod veze ili prijateljstva. Odaberite kvalitetniji obrok umjesto brzog zalogaja – danas vam prehrana direktno utječe na raspoloženje.
-
Blizanci
Vaša rječitost danas je na vrhuncu i lako osvajate suradnike ili nadređene jednom dobro postavljenom rečenicom. U ljubavi pokazujete duhovitu stranu koja partnera ili simpatiju vraća u dobro raspoloženje, što jača međusobnu povezanost. Izbjegnite previše kofeina jer živčani sustav danas ne treba dodatnu stimulaciju.
-
Rak
Intuicija vas danas vodi bolje od svakog plana – poslušajte je, osobito kad je u pitanju nekakva odluka na poslu koja se odlaže. U ljubavi osjećate potrebu za blizinom i mažoljenjem, pa ne oklijevajte to izraziti jer će biti prihvaćeno toplije nego što mislite. Malo šetnje na svježem zraku danas čini pravu razliku za vaše opće stanje.
-
Lav
Zvijezde vam danas daju zeleno svjetlo za pokretanje nečega novog – ideja koju čuvate za pravi trenutak sada može naći svoju publiku. U ljubavi ste velikodušni i to se vraća: partner ili bližnji prepoznaju koliko dajete i uzvraćaju pažnjom. Nemojte zanemariti odmor – čak i Lav treba napuniti baterije da bi sjao punim sjajem.
-
Djevica
Na poslu ste danas u svom elementu: analizirate, sređujete i rješavate zadatke s preciznošću koja impresionira okolinu. U ljubavi prepustite malo kontrole i dopustite da se stvari odvijaju spontano – iznenaditi ćete se koliko vam to prijati. Tijelo vam danas šalje jasne signale o tome što treba, pa ih preslušajte i prilagodite tempo.
-
Vaga
Diplomatska nota dana vam ide naruku na poslu gdje se traži netko tko će pomiriti suprotstavljena mišljenja – i to ste upravo vi. U ljubavi se vraćate ravnoteži u odnosu i pronalazite lijep zajednički imenitelj koji je možda bio izgubljen proteklih dana. Brinite o dostatnom snu jer neispavanost danas brzo utječe na vaše emocije.
-
Škorpion
Danas vidite dublje od svih ostalih u svojoj okolini i ta pronicljivost vam otvara vrata na poslu gdje se jedna situacija nije komu drugome činila rješivom. U ljubavi ste iskreni i odlučni, a upravo ta direktnost partnera privlači i jača povjerenje između vas. Izbjegavajte emocionalno preopterećivanje – ne morate danas nositi tuđe brige na vlastitim leđima.
-
Strijelac
Optimizam koji nosite danas zarazi ljude oko vas i na poslu vam to donosi neočekivanu podršku za projekt koji vam je na srcu. U ljubavi imate lijepu, slobodnu energiju koja privlači i osvježava, a singlovima može donijeti zanimljiv susret. Pazite na prekomjernu aktivnost – entuzijazam je odličan, ali tijelu treba i stanka.
-
Jarac
Danas se isplaćuje rad koji ste tiho i ustrajno ulagali u posljednje tjedne – na poslu dolazi do konkretnog pomaka ili povratne informacije koja vas potiče. U ljubavi djelujete pouzdano i smireno, što partnera ili bližnje ispunjava osjećajem sigurnosti pored vas. Nađite kratku pauzu za sebe usred dana jer i najefikasniji stroj treba trenutak mira.
-
Vodenjak
Nekonvencionalni pristup koji vas razlikuje od ostalih danas vam daje prednost na poslu – ne bojte se predstaviti ideju koja drugima zvuči neobično. U ljubavi unosite svježinu i spontanost koja stvara novu dinamiku i podsjeća na zašto je baš s vama uvijek zanimljivo. Cirkulacija i kretanje danas su vaš lijek – kratka tjelesna aktivnost mijenja sve.
-
Ribe
Danas imate snažnu potrebu za mirom i jasno osjećate što vam godi, a što vam crpi energiju – i dobro je što to prepoznajete. Na poslu vaša kreativnost dolazi do izražaja u trenutku kada je to najmanje očekivano, a upravo to ostavlja jak dojam. U ljubavi intuitivno razumijete partnera bez puno riječi, i ta tiha bliskost danas je najljepši dar koji možete ponuditi i primiti.
