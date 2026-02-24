ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 24. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

24.02.2026 u 00:00

Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bikovima jutro donosi jasnoću u poslovnim pitanjima koja su se dosad činila zamršenima, a oni ih rješavaju korak po korak bez žurbe. U ljubavi je prisutan osjećaj tople blizine koji ih puni i podsjeća na ono što cijene kod veze ili prijateljstva.

Zvijezde danas Lavovima daju zeleno svjetlo za pokretanje nečega novog – ideja koju čuvaju za pravi trenutak sada može naći svoju publiku. U ljubavi su velikodušni i to se vraća: partner ili bližnji prepoznaju koliko daju i uzvraćaju pažnjom.

