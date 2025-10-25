Od ibuprofena do sirupa protiv kašlja: Evo koje lijekove baš nikada ne smijete piti uz alkohol

Lijekovi koji se prodaju bez recepta često se doživljavaju kao bezopasni, no u kombinaciji s alkoholom mogu postati ozbiljna prijetnja zdravlju

Naizgled bezopasni lijekovi, poput ibuprofena i sirupa za kašalj, mogu postati opasni ako se uzimaju zajedno s alkoholom. Stručnjaci upozoravaju da ta kombinacija povećava rizik od čira na želucu, oštećenja jetre i bubrega te u najtežim slučajevima može imati smrtonosne posljedice.

Lijekovi koje svi imamo kod kuće 'Miješanje lijekova bez recepta poput sirupa za kašalj, lijekova za prehladu ili sredstava protiv bolova s alkoholom može biti izuzetno opasno – pa čak i kobno', upozorava klinički farmaceut Kiran Jones u razgovoru za Daily Mail. Naime, njihova kombinacija pojačava opterećenje na bubrege i jetru te može dovesti do oštećenja koja nastaju neprimjetno, ali imaju trajne posljedice.

Sirupi protiv kašlja – ne s čašom vina Kako dolaze hladniji dani, mnogi posežu za sirupima i pastilama protiv kašlja i grlobolje. No, istovremeno ispijanje čaše vina ili toplog napitka s alkoholom može biti ozbiljna pogreška. Mnogi sirupi sadrže dekstrometorfan, sastojak koji smiruje refleks kašlja. U kombinaciji s alkoholom može izazvati pospanost, vrtoglavicu, mučninu, glavobolju, ubrzan rad srca, pa čak i probleme s disanjem. 'U težim slučajevima može doći do halucinacija, pada tjelesne temperature ili respiratornog zastoja', upozorava Jones. Ako planirate piti alkohol, izbjegavajte lijekove s dekstrometorfanom, paracetamolom ili ibuprofenom. Sigurnije alternative za smanjenje tegoba su med i limun, sprejevi za grlo ili pastile bez alkohola.

'Recept za katastrofu' Sručnjaci upozoravaju da kombiniranje lijekova koji ublažavaju simptome prehlade s alkoholom može biti 'recept za katastrofu' jer već i male količine alkohola u kombinaciji s paracetamolom mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja jetre. Jetra prilikom razgradnje paracetamola stvara toksični nusprodukt NAPQI, koji tijelo u normalnim okolnostima uspješno neutralizira. No, alkohol dodatno opterećuje jetru, zbog čega se otrovna tvar može nakupljati i izazvati zatajenje organa.

Dekongestivi poput fenilefrina, koji se koriste kod začepljenog nosa, također nisu bezazleni jer ih jetra razgrađuje prije nego što uopće počnu djelovati. Umjesto toga, stručnjaci preporučuju inhalaciju pare ili fiziološke otopine za nos, koje ne opterećuju organizam. Ibuprofen i alkohol – opasnost za želudac Ibuprofen je jedan od najčešće korištenih lijekova za bolove u leđima, glavobolje, menstrualne grčeve i prehladu. No, osim što ublažava bol, on istovremeno nadražuje želučanu sluznicu. Alkohol ima sličan učinak: opušta ventil koji zadržava želučanu kiselinu, što povećava rizik od refluksa i čira. Kad se spoje alkohol i lijek protiv bolova, rizik se višestruko povećava.