Amal Clooney zablistala u udobnim čizmama koje svi žele ove zime

09.12.2025 u 22:13

Amal Clooney
Amal Clooney prošetala je gradićem na jugu Francuske u besprijekornom modnom izdanju koje bi svatko rado kopirao iz dana u dan

Amal i George Clooney ponovno su privukli pozornost paparazza tijekom opuštene šetnje u južnoj Francuskoj, prilikom koje je supruga slavnog glumca blistala u još jednom stajlingu bez mane.

Odvjetnica za ljudska prava servirala je dojmljivo modno izdanje u dobitnom spoju elegancije i ležernosti, a najviše pozornosti privukle su udobne čizme.

Birala je uski model gležnjača na punu petu, koje dodaju centimetre bez osjećaja nelagode, a ujedno je i riječ o jednom od najtraženijih modela sezone.

Amal i George Clooney
Uz prekrasnu pletenu haljinu

Nosila ih je uz mini haljinu od pletiva, visokog ovratnika i chic krem bijele boje, koju je uskladila sa zelenim kaputom zlatnih gumbića, a svemu je dodala i sunčane naočale za dašak holivudskog glamura.

Par trenutačno boravi na svom imanju u Brignolesu, blizu Marseilla, vrijednom oko 8,3 milijuna dolara, gdje provode sve više vremena otkako su ga kupili 2021. godine. Clooney navodno proizvodi vlastito vino, a lokalni vinari otkrivaju kako je glumac vrlo uključen u proces te da 'ima odličan nos i nepce'.

Amal i George vjenčali su se 2014. u Veneciji, te od tada žive daleko od hollywoodske užurbanosti, zajedno s blizancima Alexandrom i Ellom. 

