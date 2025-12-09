Amal Clooney zablistala u udobnim čizmama koje svi žele ove zime

Amal Clooney prošetala je gradićem na jugu Francuske u besprijekornom modnom izdanju koje bi svatko rado kopirao iz dana u dan
Amal i George Clooney ponovno su privukli pozornost paparazza tijekom opuštene šetnje u južnoj Francuskoj, prilikom koje je supruga slavnog glumca blistala u još jednom stajlingu bez mane.
Gležnjače su opet hit
Odvjetnica za ljudska prava servirala je dojmljivo modno izdanje u dobitnom spoju elegancije i ležernosti, a najviše pozornosti privukle su udobne čizme.
Birala je uski model gležnjača na punu petu, koje dodaju centimetre bez osjećaja nelagode, a ujedno je i riječ o jednom od najtraženijih modela sezone.
Uz prekrasnu pletenu haljinu
Nosila ih je uz mini haljinu od pletiva, visokog ovratnika i chic krem bijele boje, koju je uskladila sa zelenim kaputom zlatnih gumbića, a svemu je dodala i sunčane naočale za dašak holivudskog glamura.
Par trenutačno boravi na svom imanju u Brignolesu, blizu Marseilla, vrijednom oko 8,3 milijuna dolara, gdje provode sve više vremena otkako su ga kupili 2021. godine. Clooney navodno proizvodi vlastito vino, a lokalni vinari otkrivaju kako je glumac vrlo uključen u proces te da 'ima odličan nos i nepce'.
Amal i George vjenčali su se 2014. u Veneciji, te od tada žive daleko od hollywoodske užurbanosti, zajedno s blizancima Alexandrom i Ellom.