Nova romantična era: Tri horoskopska znaka okreću novi list u ljubavi

Ulazak Mjeseca u znak Jarca u utorak, 5. svibnja, donosi drastičnu promjenu atmosfere i označava početak novog emotivnog poglavlja za tri pripadnika zodijaka. Ovaj tranzit donosi prijeko potrebnu stabilnost i jasnoću, potičući na rušenje obrambenih zidova i prihvaćanje prilika koje su do jučer izgledale nemoguće

Promjena lunarne energije donosi romantičnu iskru i neobičnu otvorenost prema idejama koje dolaze od bliskih osoba. Pripadnici određenih znakova postaju spremniji na ranjivost, što im omogućuje da prepoznaju potencijal za duboku povezanost tamo gdje su ga ranije svjesno ignorirali.

Lav Lavovi doživljavaju trenutak potpune jasnoće kada je riječ o osobi iz njihovog neposrednog okruženja. Ono što je donedavno izgledalo kao obično poznanstvo ili stabilno prijateljstvo, pod utjecajem Mjeseca u Jarcu odjednom dobiva snažan romantični potencijal.

Ovan Danas osjećate snažan nalet inspiracije koji vas tjera da pokrenete dugo odgađane projekte. Nemojte srljati, već energiju usmjerite na jedan, najvažniji zadatak kako ne biste brzo pregorjeli. U ljubavi vas očekuju brze i spontane odluke koje donose neočekivanu radost. Oslonite se na prvi impuls i ne analizirajte previše tuđe riječi.

Bik Vaša potreba za stabilnošću danas dolazi do punog izražaja pa ćete se okružiti ljudima koji vam ulijevaju sigurnost. Shvatit ćete da tvrdoglavo držanje za stare navike više ne donosi mir, već samo usporava vaš rast. Na poslu primijenite nove metode u rutinskim zadacima i iznenadit ćete se rezultatima. Posvetite večer opuštanju bez osjećaja krivnje.

Blizanci Danas ste iznimno komunikativni i šarmantni pa je dan idealan za pregovore i dogovore. Jedan naizgled običan razgovor mogao bi vam dati poticaj za odluku koju već tjednima odgađate. Vaša radoznalost vodi vas u zanimljive situacije, ali pazite da ne obećate više nego što možete ispuniti. U ljubavi vas očekuje ugodno iznenađenje u obliku poruke.

Rak Tražit ćete više mira i manje buke, a najviše će vam odgovarati ljudi uz koje ne morate glumiti stabilnost. Emocije su vam pojačane, no istovremeno vrlo jasno vidite što i koga zapravo želite. Izbjegavajte preuzimanje tuđih briga jer ste već pomalo iscrpljeni od rješavanja tuđih problema. Iskren, direktan razgovor s partnerom danas donosi veliko olakšanje.

Lav Zračite samopouzdanjem i lako privlačite pažnju u svakom društvu u kojem se nađete. Sjajan je dan za preuzimanje inicijative, osobito u poslovnom okruženju gdje se vaše ideje napokon cijene. U odnosima s voljenima budite darežljivi, ali nemojte zaboraviti saslušati i njihove potrebe. Večer iskoristite za hobije koji vam vraćaju strast prema životu.



Djevica Postajete svjesni koliko vas zapravo iscrpljuju mali, svakodnevni ustupci koje radite za druge ljude. Vaša potreba za redom i organizacijom danas donosi sjajne rezultate na poslu, ali pokušajte ne kontrolirati baš svaki detalj. Oslobodite se starih mentalnih obrazaca i dopustite si barem malo spontanosti. Kratki popodnevni odmor bit će vam neophodan za vraćanje energije.



Vaga Otvara se ozbiljno pitanje granica te ćete morati jasno pokazati gdje prestaje vaša dobra volja, a počinje umor. Težite ravnoteži pa ćete najbolje funkcionirati ako raščistite nered u svom fizičkom i mentalnom prostoru. Danas imate sjajne pregovaračke vještine i lako dolazite do kompromisa. U ljubavi vas privlači mirna i sigurna atmosfera bez velikih drama.



Škorpion Vaša je intuicija danas izuzetno oštra pa ćete nepogrešivo procijeniti tko vam govori istinu, a tko skriva motive. U ljubavi vam odgovara direktan, ozbiljniji pristup te jasno postavljanje pravila umjesto iščekivanja da partner čita misli. Hrabro preuzimate kontrolu nad financijama i pronalazite inovativna rješenja za stare probleme. Fokusirajte se na duboko disanje i smanjite kofein.

Strijelac Osjećate snažan optimizam i napokon imate dojam da vam stvari idu od ruke s puno manje truda. Odličan je dan za planiranje putovanja ili upisivanje tečaja koji će vam proširiti vidike. Ako ste u braku ili duljoj vezi, danas lako i uspješno rješavate nesuglasice koje su vas mučile. Uživajte u osjećaju slobode i ne obazirite se na sitne provokacije iz okoline.

Jarac Vaša uobičajena upornost danas se posebno isplati jer su rezultati dugotrajnog rada napokon vidljivi svima. Uživajte u priznanjima, ali si nemojte odmah natovariti novi složeni projekt na leđa. U ljubavi cijenite pouzdanost i praktične geste pažnje više od velikih, dramatičnih izjava. Ne zaboravite se na kraju dana nagraditi nečim što vas istinski veseli.

Vodenjak Iznenadne vijesti ili prijedlozi mogli bi vam potpuno preokrenuti današnji raspored, ali vama će to zapravo odgovarati. Ideje vam frcaju na sve strane i nemojte se bojati podijeliti ih s pravim ljudima koji će prepoznati vašu viziju. Ostanite autentični jer vaša jedinstvenost danas privlači prave prilike. U privatnom životu očekuje vas jedno vrlo ugodno, neplanirano druženje.

Ribe Danas više nego ikad osluškujete svoju nutrinu i lako spajate snažnu intuiciju s logičnim zaključcima. Emotivniji ste nego inače pa će vas privlačiti kreativni zadaci, glazba i mirna okruženja. Ne dopustite da vas ubrzani tempo drugih izbaci iz vašeg prirodnog ritma. Topli čaj, dobra knjiga i iskren razgovor u dvoje večeras su vaš idealan scenarij.

Pripadnici ovog znaka inače su skloni dramatičnim gestama, ali ovaj tranzit omogućuje im da svoje osjećaje kanaliziraju na zreliji i stabilniji način. Neće oklijevati u preuzimanju inicijative, svjesni da je upravo sada trenutak za transformaciju odnosa u nešto mnogo dublje.

Meghan Markle je Lav, rođena je 4. kolovoza 1981. Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia



Blizance Za Blizance razdoblje stroge zaštite vlastitog srca napokon završava, jer shvaćaju da su predugo živjeli u strahu od novih razočaranja. Spuštanjem garda otvaraju vrata iskustvima koja su do sada svjesno potiskivali, birajući hrabru ranjivost umjesto vječnog opreza. Mjesec u Jarcu daje im potrebnu snagu da prestanu bježati od bliskosti i prihvate ljubav kao konstruktivan dio svoje nove svakodnevice. Otkrit će kako je prepuštanje emocijama zapravo čin snage koji im, suprotno strahovima, donosi dugo očekivani unutarnji mir.

Nicole Kidman je Blizanac, rođena je 20. lipnja 1967. Izvor: Profimedia / Autor: Castel Franck/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia



Bik Iako su poznati po svojoj fiksnoj i često tvrdoglavoj naravi, Bikovi u utorak postaju iznenađujuće fleksibilni kada su u pitanju romantični odnosi. Odbacuju svoj dobro izgrađeni 'emotivni oklop' shvaćajući da im pretjerana sumnjičavost više ne služi, već ih samo nepotrebno izolira od sreće. Okolnosti ih potiču da ostanu receptivni i otvoreni za nove ljude, izbjegavajući povratak starim obrambenim navikama koje su ih godinama kočile. Uvidjet će da život punim plućima uključuje i rizik od ljubavi, no rezultati ovog tranzita bit će im više nego dovoljna nagrada.