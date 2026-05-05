Nova romantična era: Tri horoskopska znaka okreću novi list u ljubavi

P. H.

05.05.2026 u 17:31

Mjesec u Jarcu donosi neočekivane iskre za Lavove i Blizance
Ulazak Mjeseca u znak Jarca u utorak, 5. svibnja, donosi drastičnu promjenu atmosfere i označava početak novog emotivnog poglavlja za tri pripadnika zodijaka. Ovaj tranzit donosi prijeko potrebnu stabilnost i jasnoću, potičući na rušenje obrambenih zidova i prihvaćanje prilika koje su do jučer izgledale nemoguće

Promjena lunarne energije donosi romantičnu iskru i neobičnu otvorenost prema idejama koje dolaze od bliskih osoba. Pripadnici određenih znakova postaju spremniji na ranjivost, što im omogućuje da prepoznaju potencijal za duboku povezanost tamo gdje su ga ranije svjesno ignorirali.

Lav

Lavovi doživljavaju trenutak potpune jasnoće kada je riječ o osobi iz njihovog neposrednog okruženja. Ono što je donedavno izgledalo kao obično poznanstvo ili stabilno prijateljstvo, pod utjecajem Mjeseca u Jarcu odjednom dobiva snažan romantični potencijal.

Pripadnici ovog znaka inače su skloni dramatičnim gestama, ali ovaj tranzit omogućuje im da svoje osjećaje kanaliziraju na zreliji i stabilniji način. Neće oklijevati u preuzimanju inicijative, svjesni da je upravo sada trenutak za transformaciju odnosa u nešto mnogo dublje.

Meghan Markle je Lav, rođena je 4. kolovoza 1981. Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Blizance

Za Blizance razdoblje stroge zaštite vlastitog srca napokon završava, jer shvaćaju da su predugo živjeli u strahu od novih razočaranja. Spuštanjem garda otvaraju vrata iskustvima koja su do sada svjesno potiskivali, birajući hrabru ranjivost umjesto vječnog opreza. Mjesec u Jarcu daje im potrebnu snagu da prestanu bježati od bliskosti i prihvate ljubav kao konstruktivan dio svoje nove svakodnevice. Otkrit će kako je prepuštanje emocijama zapravo čin snage koji im, suprotno strahovima, donosi dugo očekivani unutarnji mir.

Nicole Kidman je Blizanac, rođena je 20. lipnja 1967. Izvor: Profimedia / Autor: Castel Franck/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bik

Iako su poznati po svojoj fiksnoj i često tvrdoglavoj naravi, Bikovi u utorak postaju iznenađujuće fleksibilni kada su u pitanju romantični odnosi. Odbacuju svoj dobro izgrađeni 'emotivni oklop' shvaćajući da im pretjerana sumnjičavost više ne služi, već ih samo nepotrebno izolira od sreće. Okolnosti ih potiču da ostanu receptivni i otvoreni za nove ljude, izbjegavajući povratak starim obrambenim navikama koje su ih godinama kočile. Uvidjet će da život punim plućima uključuje i rizik od ljubavi, no rezultati ovog tranzita bit će im više nego dovoljna nagrada.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: Profimedia / Autor: MAXINE WALLACE / POOL

SPEKTAKL U NEW YORKU

MANJE JE VIŠE

SVE JE IZNENADILA

