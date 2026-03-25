Meryl Streep otkrila što ju je potpuno zateklo na snimanju nastavka kultnog filma

Glumica Meryl Streep kaže da ni ona ni ostatak ekipe nisu bili spremni na navalu obožavatelja, paparazza i kaos koji je pratio snimanje dugo iščekivanog nastavka .

'Upravo iako smo bile svjesne utjecaja koji je prvi film imao prije dva desetljeća, mislim da nitko od nas nije bio spreman na nalet dobre volje i silne pažnje koja nas je okružila', rekla je Streep za Harper's Bazaar. Dodala je da su zbog gužve morali imati policijske barijere i kontrolu nad okupljenim fanovima.

Dvadeset godina nakon što je prvi film 'Vrag nosi Pradu' postao kultni hit, Meryl Streep priznala je da nije očekivala toliku pomamu oko snimanja nastavka. Oskarovka, koja ponovno tumači Mirandu Priestly , govorila je o tome koliko ju je iznenadila količina pažnje koju je sequel izazvao još tijekom snimanja u New Yorku prošloga ljeta.

Glumica se prisjetila i konkretnih scena sa seta, otkrivši da su se pojavljivali autobusi puni obožavatelja, da su paparazzi opsjedali snimanje, a u jednom slučaju čak i upadali u kadar i sukobili se s članovima ekipe. 'Annie je ostala smirena, ali mene je to uznemirilo', rekla je, misleći na Anne Hathaway.

Ovaj put modni svijet dočekao ih je raširenih ruku

Streep je istaknula i koliko je situacija danas drukčija nego 2006., kada prvi film nije odmah imao takav status u modnom svijetu. Ovoga puta glumačka ekipa dobila je priliku prisustvovati i stvarnim modnim revijama tijekom Tjedna mode u Milanu.

People podsjeća i da se Streep u rujnu pojavila na reviji Dolce & Gabbana za sezonu proljeće/ljeto 2026., gdje je provela vrijeme i s Annom Wintour, legendarom urednicom Voguea koja je poslužila kao inspiracija za lik Mirande Priestly.

Glumičin doživljaj rada na nastavku bio je drukčiji i zato što je ovaj put odustala od tzv. metodske glume. Ranije je priznala da joj je takav pristup tijekom snimanja prvog filma bio vrlo težak i depresivan. 'Bilo je grozno! Bila sam jadna u svom traileru. Čula sam kako se svi zabavljaju i smiju. Bila sam tako potištena', rekla je još 2021. za Entertainment Weekly.

Bez dodatnog pritiska da između kadrova stalno ostaje u liku, povratak na njujorške lokacije snimanja bio joj je, kako je rekla za Vogue u veljači, uzbudljiv. Prisjetila se trenutka kada je izašla na Šestu aveniju, gdje su snimali i prije 20 godina, i čula vrištanje okupljenih ljudi. Posebno ju je šokirala scena tijekom snimanja lažne Met Gale, kada su se neki obožavatelji čak odjenuli kao Miranda Priestly. 'Iskreno, to me stvarno izbacilo iz ravnoteže', priznala je.

Kako je ranije najavljeno, film 'The Devil Wears Prada 2' u kina stiže 1. svibnja.