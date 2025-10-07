CHARLOTTE CASIRAGHI

Lijepa unuka Grace Kelly dominirala u jakni koja je apsolutni hit jeseni

I. B.

07.10.2025 u 09:43

Charlotte Casiraghi
Charlotte Casiraghi
Za Chanelovu reviju kojom je debitirao novi kreativni direktor Matthieu Blazy, Charlotte Casiraghi istaknula se modnim izdanjem koje savršeno reflektira duh ove nove, ali i poštovanje povijesti modne kuće

Na reviji održanoj u impozantnom Grand Palaisu, Blazy je prezentirao svoju prvu kolekciju za proljeće i ljeto 2026., unoseći suptilnu modernost i novu viziju u kanonsku eleganciju Chanela.

Charlotte Casiraghi, dugogodišnja ambasadorica brenda, pojavila se u klasičnom, ali istovremeno osvježenom izdanju koje je uključivalo bordo crvenu kožnu jaknu u bomber stilu s unutarnjom podstavom u znaku pepita uzorka, koju je kombinirala s jednostavnim, crnim topom i visokim sivim trapericama ravnog kroja.

Charlotte Casiraghi
Charlotte Casiraghi

Cijeli stajling odiše ležernom sofisticiranošću i neopterećenom chic estetikom, što je u savršenom skladu s Blazyjevim modnim pristupom. On je u svojoj kolekciji naglasio detalje i izvedbu, darujući klasičnim Chanel elementima novi život kroz precizne krojeve, raskošne tkanine i suptilne, ali efektne dekoracije.

Revija je također bila hommage prošlosti Chanelove kuće, s kultnim kostimima od tvida i suknjama koje su dobile novi identitet kroz kožne detalje i neočekivane proreze. Charlotte kao zaštitno lice kuće na sebi je nosila stajling koji savršeno odražava tu skladnu igru između tradicije i inovacije.

Chanel SS26

