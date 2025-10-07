Lijepa unuka Grace Kelly dominirala u jakni koja je apsolutni hit jeseni

Bik

Potreban vam je mir i intuitivno razumijevanje s partnerom. Izbjegavajte velike rasprave danas, jer bi mogle eskalirati. Ovo je dan za slušanje vlastitih osjećaja i unutarnjeg glasa. Povucite se malo u pozadinu i analizirajte financijsku situaciju prije nego što napravite sljedeći potez. Stariji kolega ili mentor mogao bi vam dati vrijedan savjet. Potreban vam je odmor i regeneracija. Meditacija ili joga mogu pomoći da se riješite nagomilanih tenzija.