Iznenađenje večeri: Haljinu s ovim detaljem nitko nije očekivao na crvenom tepihu

Amanda Seyfried zasjala je na crvenom tepihu događaja Golden Eve, koji je prethodio 83. dodjeli Zlatnih globusa u Beverly Hillsu.

Glumica je za ovu prigodu odabrala elegantnu haljinu koja je istaknula njezinu figuru i profinjen modni ukus, ali i sve iznenadila neočekivanim detaljem čipkastog pokrova preko dekoltea.

Dodatak 'tabletića'

Haljina je bila klasičnog, ali sofisticiranog kroja, s detaljima koji su dodali suptilnu dozu glamura - od nježnog sjaja materijala do pažljivo osmišljenih nabora. Ipak, najviše se isticao upravo 'tabletić' koji je mamio sve poglede i bio ponajveće iznenađenje večeri na crvenom tepihu.

Osim toga, slavna glumica oduševila je minimalističkom, ali efektnom frizurom. Prepoznatljivu plavu kosu skupila je u jednostavnu, nisku pletenicu, pri čemu je prednje pramenove ostavila da opušteno uokvire lice.