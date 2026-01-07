AMANDA SEYFRIED

Iznenađenje večeri: Haljinu s ovim detaljem nitko nije očekivao na crvenom tepihu

L.M.B

07.01.2026 u 15:04

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried Izvor: Profimedia / Autor: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

U doba kada u stajlinzima slavnih ljepotica vladaju gole haljine, šljokice i maksimalizam, Amanda Seyfried ponudila je nešto drugačije

Amanda Seyfried zasjala je na crvenom tepihu događaja Golden Eve, koji je prethodio 83. dodjeli Zlatnih globusa u Beverly Hillsu.

Glumica je za ovu prigodu odabrala elegantnu haljinu koja je istaknula njezinu figuru i profinjen modni ukus, ali i sve iznenadila neočekivanim detaljem čipkastog pokrova preko dekoltea.

Amanda Seyfried Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Dodatak 'tabletića'

Haljina je bila klasičnog, ali sofisticiranog kroja, s detaljima koji su dodali suptilnu dozu glamura - od nježnog sjaja materijala do pažljivo osmišljenih nabora. Ipak, najviše se isticao upravo 'tabletić' koji je mamio sve poglede i bio ponajveće iznenađenje večeri na crvenom tepihu.

Osim toga, slavna glumica oduševila je minimalističkom, ali efektnom frizurom. Prepoznatljivu plavu kosu skupila je u jednostavnu, nisku pletenicu, pri čemu je prednje pramenove ostavila da opušteno uokvire lice.

Melania Trump sve je iznenadila ovim outfitima Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

Uz Amandu, na Golden Eveu su se pojavile i druge poznate zvijezde poput Sarah Jessice Parker i Helen Mirren, ali njezin izgled mnoge je ostavio bez daha zahvaljujući upravo odabiru haljine koja je po mnogo čemu nešto posebno.

Helen Mirren Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

tportal
