Kronična začepljenost: što se zapravo krije iza nje?

Sponzorirani članak

05.05.2026 u 10:47

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Postoji nešto neobično u tom osjećaju kad udah nikad nije potpuno dubok. Kao da zrak stalno zapinje negdje na pola puta. Nije dramatično, ali je uporno. Dovoljno da utječe na san, na koncentraciju, na raspoloženje – i da se s vremenom gotovo neprimjetno uvuče u svakodnevicu.

A upravo tu počinje priča koja je danas sve češća.

Dugo se smatralo da je začepljen nos sezonski problem, vezan uz proljeće i pelud. No, u stvarnosti, obrasci su se promijenili. Alergije su prisutne kroz veći dio godine, zrak je opterećen sitnim česticama, a sluznica nosa gotovo je stalno pod nekom razinom iritacije.

Prvi korak u razumijevanju tih simptoma najčešće se događa u ordinaciji obiteljske medicine.

“Pacijenti nam se često obraćaju zbog naizgled općenitih i neodređenih tegoba, poput začepljenog nosa, umora, osjećaja pritiska u glavi i narušenog sna. Ipak, nerijetko se istodobno javljaju i karakteristični simptomi alergije, kao što su učestalo kihanje, svrbež očiju te curenje nosa“, objašnjava dr. Ana Špoljarić, liječnica opće medicine iz Polikinike Sinteza. “U takvim slučajevima krećemo od šire slike i često ih upućujemo na alergološku obradu kako bismo utvrdili postoji li alergijska komponenta koja stoji u pozadini.”

dr. Ana Špoljarić

Kroz niz alergoloških testiranja tada se počinje razotkrivati uzrok – peludi, grinje, prašina ili kombinacija više čimbenika koji stalno potiču reakciju organizma.

Čak i kada se alergija potvrdi, priča se ne završava

Jer alergijska reakcija ne ostaje “na papiru” — ona izravno djeluje na nos i sinuse, a također i na kvalitetu svakodnevnog života.

dr. Juraj Lukinović

“U posljednjih nekoliko godina bilježimo značajan porast pacijenata koji dolaze u ORL ordinacije zbog kronične začepljenosti,” ističe dr. Juraj Lukinović. “Alergije uzrokuju stalnu upalu sluznice nosa, ona otiče, postaje osjetljiva i pacijenti imaju osjećaj da nikad ne mogu potpuno normalno disati.”

dr. Juraj Lukinović

Upravo zato ORL pregled ima važnu ulogu u cjelokupnoj slici. Dok alergološka obrada otkriva okidače, ORL procjena pokazuje kako ti okidači utječu na strukturu i funkciju nosa – od kronične upale sluznice do mogućih anatomskih faktora koji dodatno otežavaju disanje.

dr. Snežana Vorona

“Sluznica nosa je prvi kontaktni filter organizma,” objašnjava dr. Snežana Vorona. “Kada je stalno izložena alergijskim i okolišnim podražajima, ona gubi svoju ravnotežu. To više nije povremena reakcija, nego kontinuirano stanje blage upale.”

U praksi to znači da se simptomi često ne doživljavaju kao bolest, nego kao “normalno stanje” — jutarnja začepljenost, disanje na usta, umor koji se vuče danima.

I upravo tu nastaje problem: jer navikavanje na simptome ne znači da su oni beznačajni.

dr. Juraj Lukinović

“Ljudi često misle da je to nešto s čim se treba naučiti živjeti,” kaže dr. Lukinović. “No kada se otkrije uzrok i povežu alergološki i ORL nalazi, vrlo često postoji jasan i učinkovit plan liječenja.”

Taj pristup može uključivati terapiju alergije, lokalno liječenje sluznice, prilagodbu svakodnevnih navika, a u nekim slučajevima i minimalne zahvate koji dugoročno vraćaju normalnu funkciju disanja.

No jednako važan dio oporavka događa se izvan ordinacije.

U zraku koji udišemo, u načinu na koji provjetravamo prostor, u tome koliko često uopće dajemo nosu priliku da se “odmori” od konstantnih iritansa.

Ne postoji jedno univerzalno rješenje,” dodaje dr. Vorona. “Ali kada se spoje primarna obrada, alergološka dijagnostika i ORL procjena, pacijenti prvi put dobivaju cjelovito objašnjenje svojih simptoma te mogu dobiti terapiju koja im odgovara.” S objašnjenjem dolazi i olakšanje. Jer začepljen nos, koliko god uobičajen postao, nije nešto što treba prihvatiti kao svakodnevicu, no potrebno je naučiti živjeti s tim i razumjeti kako spriječiti razvoj kronične upale i polipa u nosu.

Vrijeme je da ponovno „prodišete“

Ako se prepoznajete u ovim simptomima, prvi korak započinje kod liječnika obiteljske medicine dr. Ane Špoljarić, gdje se radi inicijalna procjena i po potrebi upućuje na alergološku obradu.

Nakon toga, u sklopu multidisciplinarnog pristupa, u Poliklinici Sinteza dostupan je ORL pregled uz posebnu pogodnost. Tijekom svibnja vrijedi 10% popusta na prvi ORL pregled kod dr. Juraja Lukinovića i dr. Snežane Vorone.

📍 Zagreb

📞 +385 1 5005 970

📧 info@sinteza.hr

