Kronična začepljenost: što se zapravo krije iza nje?

Postoji nešto neobično u tom osjećaju kad udah nikad nije potpuno dubok. Kao da zrak stalno zapinje negdje na pola puta. Nije dramatično, ali je uporno. Dovoljno da utječe na san, na koncentraciju, na raspoloženje – i da se s vremenom gotovo neprimjetno uvuče u svakodnevicu.

A upravo tu počinje priča koja je danas sve češća.

Dugo se smatralo da je začepljen nos sezonski problem, vezan uz proljeće i pelud. No, u stvarnosti, obrasci su se promijenili. Alergije su prisutne kroz veći dio godine, zrak je opterećen sitnim česticama, a sluznica nosa gotovo je stalno pod nekom razinom iritacije.

Prvi korak u razumijevanju tih simptoma najčešće se događa u ordinaciji obiteljske medicine.

“Pacijenti nam se često obraćaju zbog naizgled općenitih i neodređenih tegoba, poput začepljenog nosa, umora, osjećaja pritiska u glavi i narušenog sna. Ipak, nerijetko se istodobno javljaju i karakteristični simptomi alergije, kao što su učestalo kihanje, svrbež očiju te curenje nosa“, objašnjava dr. Ana Špoljarić, liječnica opće medicine iz Polikinike Sinteza. “U takvim slučajevima krećemo od šire slike i često ih upućujemo na alergološku obradu kako bismo utvrdili postoji li alergijska komponenta koja stoji u pozadini.”