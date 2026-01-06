Dnevni horoskop za 6. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Rak

U ljubavi vam danas prija osjećaj sigurnosti, pa birate blizinu i iskrenost umjesto povlačenja u šutnju. Poslovno vam koristi da se ne rasipate na tuđe probleme i da jasno kažete što možete, a što ne, dok financijski pazite na izdatke vezane uz dom i obitelj. Zdravlju pomaže mirna večer i manje ‘teških’ tema prije spavanja.