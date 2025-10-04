Jesenska mirisna čarolija: Ovim divnim parfemima nemoguće je odoljeti

Jesensko ozračje nisu samo svjetlucanje svijeća, pečeni kesteni, meka dekica ili bundevin latte - tu su i jesenski mirisi koje mnoge zaljubljenice u modu toliko vole da ih nose tijekom cijele godine.

Stručnjaci za parfeme kažu kako su jesenski mirisi u pravilu uvijek složeniji s više slojeva koji se razvijaju tijekom nošenja, a donose nam divan osjećaj udobnosti, topline, sigurnosti, zaštićenosti...

U svakom slučaju jesen je idealno vrijeme za eksperimentiranje s intenzivnijim mirisima koji tijekom ljeta mogu biti previše opojni, a zimi se gube u hladnoći.

Rare Eau de Parfum je prvi parfem brenda Rare Beauty svestrane Selene Gomez , lansiran u kolovozu 2025. godine. Kreiran je u suradnji s parfumerom Jérômeom Epinettem, poznatim po radu za Byredo i Atelier Cologne, a riječ je o toplom i opojnom gourmand mirisu. Savršen je za jesenske dane, s kombinacijom najomiljenijih nota poput vanilije, karamele i začina.

YSL Black Opium

YSL Black Opium parfem je miris za girls night out večeri zahvaljujući opojnom aromatu kave, bijelog cvijeta i nota vanilije. Skreće pozornost toplim i začinjenim mirisom koji je zavodljiv i primamljiv te stvara ovisnost. Note jantara, šafrana i cvijeta naranče podižu ga na sljedeću razinu.

Phlur Vanilla Skin Eau de Parfum

Za klasičan, a ipak sofisticiran pristup slatkom parfemu koji ne miriše na slatkiše, potražite Phlur Vanilla Skin Eau de Parfum. Sofisticiran je, a ipak ugodan s notama ružičaste jabuke i papra, kristala šećera, latica jasmina i kašmirskog drva.

Burberry Goddess Eau de Parfum

Za miris 'sve u jednom', razmislite o Burberry Goddess Eau de Parfum. Elegantna bočica doista zaslužuje biti prikazana na vašem toaletnom stolčiću, dok ovaj šarmantni vanilasto-gurmanski eliksir miriše luksuzno, ženstveno i privlačno sve u isto vrijeme.

Maison Margiela Replica Autumn Vibes Eau de Toilette

Ne možete pronaći direktniji miris od Maison Margiela Replica Autumn Vibes Eau de Toilette. Pomislite na palo zlatno lišće koje šuška pod vašim korakom dok vas okružuju visoka stabla cedrova drveta. To je topao, začinjen miris s neodoljivom notom jele.