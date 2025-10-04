Jesenska mirisna čarolija: Ovim divnim parfemima nemoguće je odoljeti

Za mnoge su jesenski parfemi posebno privlačni jer se radi o raskošnim mirisnim notama koje okružuju osjetila i to bogatom kremastom vanilijom, hrskavom jabukom, kardamomom, cimetom...
Jesensko ozračje nisu samo svjetlucanje svijeća, pečeni kesteni, meka dekica ili bundevin latte - tu su i jesenski mirisi koje mnoge zaljubljenice u modu toliko vole da ih nose tijekom cijele godine.
Stručnjaci za parfeme kažu kako su jesenski mirisi u pravilu uvijek složeniji s više slojeva koji se razvijaju tijekom nošenja, a donose nam divan osjećaj udobnosti, topline, sigurnosti, zaštićenosti...
U svakom slučaju jesen je idealno vrijeme za eksperimentiranje s intenzivnijim mirisima koji tijekom ljeta mogu biti previše opojni, a zimi se gube u hladnoći.
Evo nekoliko najboljih opcija za ljubiteljice parfema:
Rare Eau de Parfum
Rare Eau de Parfum je prvi parfem brenda Rare Beauty svestrane Selene Gomez, lansiran u kolovozu 2025. godine. Kreiran je u suradnji s parfumerom Jérômeom Epinettem, poznatim po radu za Byredo i Atelier Cologne, a riječ je o toplom i opojnom gourmand mirisu. Savršen je za jesenske dane, s kombinacijom najomiljenijih nota poput vanilije, karamele i začina.
YSL Black Opium
YSL Black Opium parfem je miris za girls night out večeri zahvaljujući opojnom aromatu kave, bijelog cvijeta i nota vanilije. Skreće pozornost toplim i začinjenim mirisom koji je zavodljiv i primamljiv te stvara ovisnost. Note jantara, šafrana i cvijeta naranče podižu ga na sljedeću razinu.
Phlur Vanilla Skin Eau de Parfum
Za klasičan, a ipak sofisticiran pristup slatkom parfemu koji ne miriše na slatkiše, potražite Phlur Vanilla Skin Eau de Parfum. Sofisticiran je, a ipak ugodan s notama ružičaste jabuke i papra, kristala šećera, latica jasmina i kašmirskog drva.
Burberry Goddess Eau de Parfum
Za miris 'sve u jednom', razmislite o Burberry Goddess Eau de Parfum. Elegantna bočica doista zaslužuje biti prikazana na vašem toaletnom stolčiću, dok ovaj šarmantni vanilasto-gurmanski eliksir miriše luksuzno, ženstveno i privlačno sve u isto vrijeme.
Maison Margiela Replica Autumn Vibes Eau de Toilette
Ne možete pronaći direktniji miris od Maison Margiela Replica Autumn Vibes Eau de Toilette. Pomislite na palo zlatno lišće koje šuška pod vašim korakom dok vas okružuju visoka stabla cedrova drveta. To je topao, začinjen miris s neodoljivom notom jele.
Byredo Bois Obscur Extrait de Parfum
Poznati švedski luksuzni brend Byredo ponovno je obogatio svoju prestižnu Night Veils kolekciju lansiranjem Bois Obscur Extrait de Parfum u rujnu ove godine. Ovaj odvažni miris predstavlja najnovije poglavlje u evoluciji Night Veils linije, deset godina nakon njenog prvog predstavljanja. Ovaj parfem odražava ideju 'tame kao otkrivenja' - ne kao prazninu, već prostor gdje se istina polako otkriva, sloj po sloj.
Philosophy Fresh Cream Soft Velvet Eau de Toilette
Philosophy Fresh Cream Soft Velvet Eau de Toilette je najnoviji član popularne Fresh Cream familije parfema, lansiran u ožujku 2025. godine. Ovaj gourmanski miris predstavlja sofisticiraniju verziju kultnog originala iz 2013. godine. Parfem je opisan kao 'luksuzan spoj kremaste vanilije, bogate čokolade i Casablanca ljiljana', a siguran je izbor za sve one koji traže 'pristojnu i ženstvenu mirisnu kompoziciju koja neće biti nametljiva ili uznemirujuća.
Zara Fields at Nightfall
Fields at Nightfall, parfem s potpisom svim fashionisticama drage Zare, je iznimno topao, senzualan i zavodljiv parfem s notama bergamota i tonke koja dodaje kremastost i dubinu, ostavljajući moderan i blago sladak trag. Ovaj drvenasto-cvjetni miris s zaraznim twistom savršen je izbor za one koji traže elegantan i profinjen miris, a njegova amber kompozicija s toplim, gurmanskim notama čini ga idealnim za hladnije dane kada želimo mirise koji nas griju i okružuju toplinom.