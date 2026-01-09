MAKE UP TRIKOVI

Maskara vam se uvijek zgruda? Promijenite ovo kod nanošenja, razlika je ogromna

09.01.2026 u 23:00

Maskara
Maskara je nezaobilazni dio svake kozmetičke torbice – većina žena želi duže i gušće trepavice koje otvaraju pogled i naglašavaju lice. Čak i one koje se rijetko šminkaju posjeduju je pa ne čudi da je upravo taj kozmetički proizvod jedan od najprodavanijih na svijetu. Put do savršenih trepavica nije uvijek tako jednostavan kao u reklamama. U teoriji je dovoljan jedan potez četkicom, ali praksa često donosi grudice, sljepljene trepavice i neujednačeno nanošenje

Na tržištu postoji ogroman izbor maskara za svaku želju: za volumen, duljinu ili gustoću pa se zaboravlja da je trik često u nanošenju, a ne samo u proizvodu.

Kada biramo maskaru, najviše želimo onu koja dugo traje, ne razmazuje se i ne stvara ružne grudice na trepavicama. Postoji super jednostavno rješenje koji mijenja pravilo igre, a ne treba nova maskara.

Ako želite trepavice koje izgledaju duge, odvojene i prirodne, prestanite s višestrukim slojevima. Tajna savršenih trepavica krije se u nanošenju koje koriste profesionalci – maskara bez grudica nije slučajnost, već vještina. Kad je ovladate, shvatit ćete zašto neke žene uvijek imaju besprijekoran pogled, neovisno o marki maskare.

Nanošenje maskare
Nanošenje maskare

Čak i u žurbi, kada nema vremena za punu šminku, većina žena ipak stigne nanijeti maskaru budući da ona u sekundi 'probudí' pogled. Njezina magija je u tome što suptilno mijenja lice: čini ga svježim, mekšim, a istovremeno samouvjerenijim.

Ovako možete osvježiti svoju maskaru ako se počela sušiti

Maskara ima najkraći rok trajanja od svih proizvoda za šminkanje. Već nakon nekoliko tjedana može postati grudasta, suha i manje učinkovita – a uz to i puna bakterija. Postoji trik koji rješava taj problem. Ako se vaša omiljena maskara malo grudala, dodajte 2-3 kapi fiziološke otopine direktno u tubu i dobro pro vrtite četkicom. To joj vraća vlagu, vraća teksturu i značajno produžuje rok trajanja.

Manja četka, veći učinak

Kako postajemo stariji, trepavice postaju tanje pa debele četkice često propuštaju najkraće dlačice. Tanja čestkica dat će preciznost i doseći svaki kut oka. Nanosite maskaru od korijena prema vrhovima, a kod korijena nježno prelazite četkicom lijevo-desno. Tako dobivate ravnomjerni premaz bez grudica.

Također, tehnika poznata kao 'lash painting', doslovno 'oslikavanje' trepavica – prava je mala revolucija. Umjesto klasičnog nanošenja iz tube, koristi se tanki kist (obično lash fan brush) za precizno i kontrolirano bojenje trepavicu po trepavicu. Na taj način dobivate savršenu ravnomjernost bez viška proizvoda, grudica ili otežalih trepavica – idealno za donje trepavice i unutarnje kuteve očiju gdje obične četkice često previše natovare. Rezultat su uredne, definirane i prirodno produžene trepavice bez nečistog završetka.

