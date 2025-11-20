Izgleda elegantno, ali ne i tradicionalno: Sviđa li vam se kako je Victoria Bcekham okitila bor?

Bliži se početak prosinca, a time polagano kreće i blagdanska euforija. Kao i obično, podijeljeni smo u dva tabora: 'Grinčevi' i 'božićni entuzijasti', a ako pripadate u prvu skupinu – ovaj tekst možda i nije za vas! Barem ne još...

Božićni entuzijasti već su tjednima u mislima među kuglicama i lampicama razmišljajući kako će ove godine izgledati njihovo blagdansko utočište. Među raznovrsnim estetskim izrazima, minimalistički pristup polako, ali sigurno preuzima primat nad raskošnim i šarenim dekoracijama.﻿

Jedna od inspiracija koja savršeno utjelovljuje taj sofisticirani minimalizam svakako je ona koju je na Instagramu još prošle godine predstavila Victoria Beckham.

Njezino prošlogodišnje drvce, gotovo posve ogoljeno, izazvalo je niz komentara, no u isto vrijeme postalo sinonim za elegantan i pročišćeni blagdanski izgled.