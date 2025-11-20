NOVO RUHO

Izgleda elegantno, ali ne i tradicionalno: Sviđa li vam se kako je Victoria Bcekham okitila bor?

I.Bradić

20.11.2025 u 13:19

Victoria Beckham
Victoria Beckham Izvor: Profimedia / Autor: Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia
Poznato je da Victoria Beckham često donosi nove trendove, a njezina jelka inspirirala nas je da ove godine razmislimo o nešto drugačijem izgledu božićnog drvca

Bliži se početak prosinca, a time polagano kreće i blagdanska euforija. Kao i obično, podijeljeni smo u dva tabora: 'Grinčevi' i 'božićni entuzijasti', a ako pripadate u prvu skupinu – ovaj tekst možda i nije za vas! Barem ne još...

Božićni entuzijasti već su tjednima u mislima među kuglicama i lampicama razmišljajući kako će ove godine izgledati njihovo blagdansko utočište. Među raznovrsnim estetskim izrazima, minimalistički pristup polako, ali sigurno preuzima primat nad raskošnim i šarenim dekoracijama.﻿

Jedna od inspiracija koja savršeno utjelovljuje taj sofisticirani minimalizam svakako je ona koju je na Instagramu još prošle godine predstavila Victoria Beckham.

Njezino prošlogodišnje drvce, gotovo posve ogoljeno, izazvalo je niz komentara, no u isto vrijeme postalo sinonim za elegantan i pročišćeni blagdanski izgled.

Pod kreativnim vodstvom dizajnerice Rose Uniacke, prirodna je jelka u njezinom londonskom butiku ostavljena gotovo potpuno 'gola'. Jedini izvor topline i svjetlucavog sjaja dolazio je od nježno raspoređenih bijelih lampica koje su prostoru podarile profinjenu i nenametljivu blagdansku atmosferu.

Ako se i sami odlučite krenuti tim smjerom, pripremite se da neće svi razumjeti tu estetiku suzdržanosti. No, u tome i leži njezina čar: elegancija gotovo nikad ne traži odobrenje, već sama po sebi odiše samopouzdanjem.

