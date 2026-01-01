KAKAV KROJ

Victoria Beckham ponovila spektakularnu haljinu: O ovom modelu svi pričaju

M.D.

01.01.2026 u 22:32

Victoria Beckham
Victoria Beckham Izvor: Profimedia / Autor: B4859 / Avalon / Profimedia
Bionic
Reading

Victoria Beckham dokazala je da ne postoji nešto poput 'previše dotjerano' kada je moda u pitanju. Modna dizajnerica zablistala je u crnoj haljini iz vlastite kolekcije na novogodišnjoj zabavi

Victoria i David Beckham dočekali su Novu godinu u glamuroznom stilu u svom luksuznom domu u Cotswoldsu. 51-godišnja modna ikona nije propustila priliku da zablistaju u kreaciji iz vlastite kolekcije, okupivši prijatelje iz svijeta mode i showbiznisa.

vezane vijesti

Crna elegancija iz vlastite kolekcije

Victoria je za novogodišnju proslavu odabrala efektnu pripijenu crnu večernju haljinu od skoro 1 500 eura s dubokim dekolteom i smjelim prorezu na nozi. Haljina iz njezine najnovije kolekcije savršeno je naglasila njezinu vitku figuru, potvrđujući zašto je Victoria već godinama sinonim za sofisticiranu eleganciju.

Prevare, škrtost i očaj: Ovo su skandali Davida i Victorije Beckham Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

'Ne postoji nešto poput previše dotjerano! Obožavam ovu siluetu iz moje kolekcije. Sretna Nova godina svima!' napisala je uz objavu na Instagramu.

Modnoj dizajnerici pridružile su se ugledne prijateljice iz industrije: Zanna Rassi, stilska novinarka za The Today Show, suosnivačica brenda Milk make-up te wellness stručnjakinja Jessica Clarke.

Večer je bila ispunjena šaljivim trenucima. Victoria je na Instagramu podijelila video na kojem pokazuje svoju haljinu, ali ju je prekinuo David koji je u tom trenutku bio zauzet pisanjem kartica s imenima gostiju. Dok je supruga pozirala u glamuroznoj haljini, on je izgledao daleko ležernije u običnoj majici i sportskim hlačama.

'Neki dan sam nosila ovu haljinu u tirkiznoj boji, ali večeras... hoćeš li se ti presvući?' upitala je Victoria, okrećući kameru prema suprugu.

'Mogla bi biti malo previše dotjerana, draga, za večeras', odgovorio je David u šaljivom tonu. 'Pa ipak sam ja ona posh', odgovorila mu je Victoria mekim glasom, igrajući se na svoje poznato nadimak.

Dotjerani David i glamurozni gosti

Victoria i David Beckham
  • Victoria i David Beckham
  • Victoria i David Beckham
  • Victoria i David Beckham
  • David i Romeo Beckham
Victoria i David Beckham Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Unatoč šaljivom komentaru, David se ipak dotjerao za proslavu i obukao smeđe baršunasto odijelo s bijelom košuljom, savršeno se usklađujući s Victorijinom elegancijom.

Njihov dvadesetogodišnji sin Cruz i njegova djevojka Jackie Apostel također su zablistali na proslavi. Jackie je nosila crnu haljinu i krzneni kaput, dok je Cruz odabrao otvorenu košulju i crni sako. Mladi par podijelio je trenutke s glamurozne večeri na društvenim mrežama, pokazujući opuštenu ali elegantnu atmosferu proslave.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VRUĆI MODELI

VRUĆI MODELI

Gležnjače su opet veliki hit, a svi žele baš ovaj model: Elegantne su, udobne i tako chic
PRVA DAMA NEW YORKA

PRVA DAMA NEW YORKA

Ovakav modni stil New York još nije vidio: Svi pričaju o Rami Duwaji, a prašinu je digla čizmama
BANANA STOLLEN BREAD

BANANA STOLLEN BREAD

Najslađi 'after': Pobjednica MasterChefa ima recept za genijalan kolač koji nestaje u trenu

najpopularnije

Još vijesti