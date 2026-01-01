Victoria Beckham ponovila spektakularnu haljinu: O ovom modelu svi pričaju

Victoria i David Beckham dočekali su Novu godinu u glamuroznom stilu u svom luksuznom domu u Cotswoldsu. 51-godišnja modna ikona nije propustila priliku da zablistaju u kreaciji iz vlastite kolekcije, okupivši prijatelje iz svijeta mode i showbiznisa.

Victoria je za novogodišnju proslavu odabrala efektnu pripijenu crnu večernju haljinu od skoro 1 500 eura s dubokim dekolteom i smjelim prorezu na nozi. Haljina iz njezine najnovije kolekcije savršeno je naglasila njezinu vitku figuru, potvrđujući zašto je Victoria već godinama sinonim za sofisticiranu eleganciju.

'Ne postoji nešto poput previše dotjerano! Obožavam ovu siluetu iz moje kolekcije. Sretna Nova godina svima!' napisala je uz objavu na Instagramu.

Modnoj dizajnerici pridružile su se ugledne prijateljice iz industrije: Zanna Rassi, stilska novinarka za The Today Show, suosnivačica brenda Milk make-up te wellness stručnjakinja Jessica Clarke.

Večer je bila ispunjena šaljivim trenucima. Victoria je na Instagramu podijelila video na kojem pokazuje svoju haljinu, ali ju je prekinuo David koji je u tom trenutku bio zauzet pisanjem kartica s imenima gostiju. Dok je supruga pozirala u glamuroznoj haljini, on je izgledao daleko ležernije u običnoj majici i sportskim hlačama.