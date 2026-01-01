Victoria Beckham ponovila spektakularnu haljinu: O ovom modelu svi pričaju

Victoria Beckham dokazala je da ne postoji nešto poput 'previše dotjerano' kada je moda u pitanju. Modna dizajnerica zablistala je u crnoj haljini iz vlastite kolekcije na novogodišnjoj zabavi
Victoria i David Beckham dočekali su Novu godinu u glamuroznom stilu u svom luksuznom domu u Cotswoldsu. 51-godišnja modna ikona nije propustila priliku da zablistaju u kreaciji iz vlastite kolekcije, okupivši prijatelje iz svijeta mode i showbiznisa.
Crna elegancija iz vlastite kolekcije
Victoria je za novogodišnju proslavu odabrala efektnu pripijenu crnu večernju haljinu od skoro 1 500 eura s dubokim dekolteom i smjelim prorezu na nozi. Haljina iz njezine najnovije kolekcije savršeno je naglasila njezinu vitku figuru, potvrđujući zašto je Victoria već godinama sinonim za sofisticiranu eleganciju.
'Ne postoji nešto poput previše dotjerano! Obožavam ovu siluetu iz moje kolekcije. Sretna Nova godina svima!' napisala je uz objavu na Instagramu.
Modnoj dizajnerici pridružile su se ugledne prijateljice iz industrije: Zanna Rassi, stilska novinarka za The Today Show, suosnivačica brenda Milk make-up te wellness stručnjakinja Jessica Clarke.
Večer je bila ispunjena šaljivim trenucima. Victoria je na Instagramu podijelila video na kojem pokazuje svoju haljinu, ali ju je prekinuo David koji je u tom trenutku bio zauzet pisanjem kartica s imenima gostiju. Dok je supruga pozirala u glamuroznoj haljini, on je izgledao daleko ležernije u običnoj majici i sportskim hlačama.
'Neki dan sam nosila ovu haljinu u tirkiznoj boji, ali večeras... hoćeš li se ti presvući?' upitala je Victoria, okrećući kameru prema suprugu.
'Mogla bi biti malo previše dotjerana, draga, za večeras', odgovorio je David u šaljivom tonu. 'Pa ipak sam ja ona posh', odgovorila mu je Victoria mekim glasom, igrajući se na svoje poznato nadimak.
Dotjerani David i glamurozni gosti
Unatoč šaljivom komentaru, David se ipak dotjerao za proslavu i obukao smeđe baršunasto odijelo s bijelom košuljom, savršeno se usklađujući s Victorijinom elegancijom.
Njihov dvadesetogodišnji sin Cruz i njegova djevojka Jackie Apostel također su zablistali na proslavi. Jackie je nosila crnu haljinu i krzneni kaput, dok je Cruz odabrao otvorenu košulju i crni sako. Mladi par podijelio je trenutke s glamurozne večeri na društvenim mrežama, pokazujući opuštenu ali elegantnu atmosferu proslave.