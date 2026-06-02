Evo što se događa s vašim tijelom kada redovito jedete ovo ukusno bobičasto voće

Kupine su nekada bile sezonski užitak, no danas ih u trgovinama možete naći gotovo cijele godine. Američka dijetetičarka Julia Zumpano otkriva sve što trebate znati o ovom divnom voću .

Ove sočne bobice pune su vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa. Jedna šalica kupina sadrži svega 62 kalorije, 13,8 grama ugljikohidrata, čak 7,6 grama vlakana, 7 grama šećera i 2 grama proteina. Uz to, bogat su izvor vitamina C i K te mangana, piše Cleveland Clinic.

Kupine su bogate polifenolima: biljnim spojevima koji pomažu tijelu u regulaciji upalnih procesa i zaštiti od oksidativnog stresa. Posebno su bogate antocijaninima. Upala je prirodna reakcija tijela na stres, bolest i određene životne navike, ali kronična upala može dovesti do ozbiljnih bolesti poput dijabetesa tipa 2 i bolesti srca.

Kupine su izvrstan izvor vitamina C, vitamina K i mangana, koji su tijelu neophodnu za niz ključnih procesa. Vitamin C jača imunitet i pomaže pri zacjeljivanju rana i apsorpciji željeza. Vitamin K igra važnu ulogu u zgrušavanju krvi i zdravlju kostiju. Mangan sudjeluje u proizvodnji energije, imunitetu, rastu kostiju i reprodukciji. Sva tri nutrijenta djeluju i kao antioksidansi, štiteći stanice od oštećenja.

'Svi su ti nutrijenti ključni za dobro zdravlje. A istraživanja pokazuju da antioksidansi mogu smanjiti upale i spriječiti mnoge bolesti, uključujući i rak', kaže nutricionistica.

3. Pomažu probavi

S gotovo 8 grama vlakana na šalicu, kupine značajno doprinose preporučenom dnevnom unosu. Vlakna su vrsta složenih ugljikohidrata koju tijelo ne probavlja, a to je zapravo dobra vijest za zdravlje crijeva. Vlakna koja se nalaze pretežno u sjemenkama kupina prolaze kroz probavni sustav i potiču kretanje hrane i otpadnih tvari, čime sprječavaju zatvor i nadutost.

4. Pomažu sniziti kolesterol

Osim netopivih, kupine sadrže i topiva vlakna koja se otapaju u crijevima i mogu ući u krvotok. Ova vrsta vlakana snižava LDL kolesterol, onaj 'loši'. 'Vežu žuč u probavnom traktu i izbacuju je iz tijela, čime se smanjuje razina kolesterola u krvi', pojašnjava Zumpano.

5. Stabiliziraju razinu šećera u krvi

Kupine imaju nizak glikemijski indeks: svega 25, što znači da uzrokuju spori i postupni porast šećera u krvi, a ne nagli skok. 'Bobičasto voće općenito je bogato vlaknima i siromašno šećerom. Ta kombinacija pomaže stabilizirati šećer u krvi i dulje održava osjećaj sitosti', objasnila je.

6. Štite srce i krvožilni sustav

Pigmenti koji kupinama daju tamnu boju mogu imati zaštitnu ulogu u prevenciji bolesti srca i krvnih žila. Jedan od glavnih uzroka kardiovaskularnih bolesti je ateroskleroza, odnosno nakupljanje plaka u arterijama, koje može dovesti do srčanog udara, moždanog udara, bolesti bubrega i bolova u prsima. 'Izravni učinak antocijanina na krvni tlak još se istražuje, ali dosadašnji podaci upućuju na to da mogu poboljšati razinu kolesterola i smanjiti upale – a to su ključni čimbenici za zdravlje srca', kaže Zumpano.

7. Mogu zaštititi i poboljšati rad mozga

Upale u mozgu mogu narušiti kognitivne funkcije, a antocijanini mogu pomoći u njihovom smanjivanju. Istraživanja pokazuju da mogu pojačati protok krvi u mozak i aktivirati područja koja upravljaju govorom, pamćenjem i pažnjom, a kod osoba s blagom ili umjerenom demencijom mogu poboljšati govor i pamćenje.

8. Mogu pomoći u borbi protiv raka

Istraživanja su još u tijeku, ali antocijanini iz kupina pokazuju obećavajuće rezultate. Dosadašnje studije sugeriraju da bi mogli blokirati mutacije DNK koje dovode do raka, spriječiti razvoj tumora, usporiti ili zaustaviti rast stanica raka te pojačati učinkovitost kemoterapije.

Stručnjaci preporučuju dvije porcije voća dnevno, a šalica kupina, otprilike 15 do 16 bobica, savršeno se uklapa u tu preporuku. Možete ih jesti svježe, ubaciti u smoothie, dodati na salatu ili od njih napraviti džem s chia sjemenkama koji se lijepo slaže s gotovo svačim.

'Kupine su odličan dodatak svakoj uravnoteženoj prehrani. Dobro je i mijenjati izbor voća kako biste unosili što raznolikije nutrijente i antioksidanse. Nastojte da vam tanjur bude što šareniji', zaključila je.