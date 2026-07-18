RETRO ESTETIKA

Mediteranski glamur: Amal Clooney u retro outfitu pokazala da se brušena koža može nositi i ljeti

Ž. B.

18.07.2026 u 07:05

George Clooney, Amal Clooney
George Clooney, Amal Clooney Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Amal Clooney još je jednom potvrdila status modne ikone pojavivši se na Capriju u upečatljivom ljetnom izdanju. Odabirom kompleta od brušene kože pokazala je da i neočekivani materijali mogu izgledati sofisticirano i svježe čak i usred ljeta

Supruga glumca Georgea Clooneyja, Amal Clooney, više puta je pokazala da je prava modna inspiracija. Svoj niz uspješnih modnih izdanja međunarodna odvjetnica za ljudska prava nastavila je i u Italiji, gdje je pokazala da je brušena koža itekako nosiva i usred ljeta, osobito kada dolazi u obliku vintage Muglera.

vezane vijesti

Amal još jednom oduševila smislom za modu

Za boravak na Capriju, Amal je odabrala dvodijelni komplet od brušene kože, ostvarivši savršen retro-ljetni trenutak. Nosila je top koji se veže oko vrata, ukrašen resama, u kombinaciji s pripadajućom suknjom istog materijala i detalja.

Paleta tonova smeđe, boje dinje i tirkizne priziva estetiku 70‑ih, ali u luksuznom izdanju, pa cijeli komplet izgleda kao idealan sofisticirani ljetni statement.

Da brušena koža može izgledati lagano i prilagođeno svakoj sezoni, Amal potvrđuje i načinom na koji osmislila cijelu odjevnu kombinaciju. Izgled je zaokružila torbom od smeđe kože s perforacijama brenda Aquazzura, zlatnim sandalama na punu petu i velikim sunčanim naočalama, zadržavajući fokus na teksturi i pokretu resa.

Rezultat je stil koji spaja resice, vintage arhivu i mediteranski glamur, još jedan dokaz da uz dobar kroj, boje i stiliziranje brušena koža nije rezervirana samo za jesen, nego može zablistati i na ljetnim odmorištima.

Amal Clooney
  • Amal Clooney
  • Amal i George Clooney
  • Amal Clooney
Amal Clooney Izvor: Profimedia / Autor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TEŠKO IH SE ČITA

TEŠKO IH SE ČITA

S ovim horoskopskim znakovima možete biti bliski godinama, a da ih nikad ne upoznate do kraja
odvažni hit ljeta

odvažni hit ljeta

Ljubičasti grudnjak umjesto topa: Anya Taylor-Joy održala lekciju iz hrabrog street stylea
POVRATAK U 90-E

POVRATAK U 90-E

Opsesija detaljima: Evo zašto su nove traperice Hailey Bieber najbolje što ćete kupiti ove godine

najpopularnije

Još vijesti