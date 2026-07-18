Mediteranski glamur: Amal Clooney u retro outfitu pokazala da se brušena koža može nositi i ljeti

Supruga glumca Georgea Clooneyja , Amal Clooney , više puta je pokazala da je prava modna inspiracija. Svoj niz uspješnih modnih izdanja međunarodna odvjetnica za ljudska prava nastavila je i u Italiji, gdje je pokazala da je brušena koža itekako nosiva i usred ljeta , osobito kada dolazi u obliku vintage Muglera.

Amal još jednom oduševila smislom za modu

Za boravak na Capriju, Amal je odabrala dvodijelni komplet od brušene kože, ostvarivši savršen retro-ljetni trenutak. Nosila je top koji se veže oko vrata, ukrašen resama, u kombinaciji s pripadajućom suknjom istog materijala i detalja.

Paleta tonova smeđe, boje dinje i tirkizne priziva estetiku 70‑ih, ali u luksuznom izdanju, pa cijeli komplet izgleda kao idealan sofisticirani ljetni statement.