Mediteranski glamur: Amal Clooney u retro outfitu pokazala da se brušena koža može nositi i ljeti

Amal Clooney još je jednom potvrdila status modne ikone pojavivši se na Capriju u upečatljivom ljetnom izdanju. Odabirom kompleta od brušene kože pokazala je da i neočekivani materijali mogu izgledati sofisticirano i svježe čak i usred ljeta
Supruga glumca Georgea Clooneyja, Amal Clooney, više puta je pokazala da je prava modna inspiracija. Svoj niz uspješnih modnih izdanja međunarodna odvjetnica za ljudska prava nastavila je i u Italiji, gdje je pokazala da je brušena koža itekako nosiva i usred ljeta, osobito kada dolazi u obliku vintage Muglera.
Amal još jednom oduševila smislom za modu
Za boravak na Capriju, Amal je odabrala dvodijelni komplet od brušene kože, ostvarivši savršen retro-ljetni trenutak. Nosila je top koji se veže oko vrata, ukrašen resama, u kombinaciji s pripadajućom suknjom istog materijala i detalja.
Paleta tonova smeđe, boje dinje i tirkizne priziva estetiku 70‑ih, ali u luksuznom izdanju, pa cijeli komplet izgleda kao idealan sofisticirani ljetni statement.
Da brušena koža može izgledati lagano i prilagođeno svakoj sezoni, Amal potvrđuje i načinom na koji osmislila cijelu odjevnu kombinaciju. Izgled je zaokružila torbom od smeđe kože s perforacijama brenda Aquazzura, zlatnim sandalama na punu petu i velikim sunčanim naočalama, zadržavajući fokus na teksturi i pokretu resa.
Rezultat je stil koji spaja resice, vintage arhivu i mediteranski glamur, još jedan dokaz da uz dobar kroj, boje i stiliziranje brušena koža nije rezervirana samo za jesen, nego može zablistati i na ljetnim odmorištima.