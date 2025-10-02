ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 2. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

02.10.2025 u 00:00

Dnevni horotoskop
Dnevni horotoskop Izvor: Profimedia / Autor: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia
Bionic
Reading

ovnovima u poslu koristi fokus na jednoj ključnoj stavci dok bi Rakovi morali postaviti granicu prema tuđim zadacima i završiti ono što im je na popisu, bez preuzimanja viška. Lavovi bi trebali preskočiti dramatiku i reći što konkretno žele

Pogledaj detaljni horoskop

Vodenjacima u odnosima pomaže otvoren razgovor bez ironije – jasna rečenica skraćuje put do mira. Ribe bi na poslu trebale napraviti kratku analizu troškova i dobitka prije nego što pristanu na novu obavezu...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POBIJEDITE NESANICU

POBIJEDITE NESANICU

Kako prevariti mozak da zaspi: Ovi neobični trikovi stvarno pale
ZABLISTALA U SPLITU

ZABLISTALA U SPLITU

Jednostavno i efektno: Sandra Bagarić drži se provjerene modne formule
DOBITNI MODELI

DOBITNI MODELI

Ove duge haljine iz Zare kao stvorene su za hladne mjesece

najpopularnije

Još vijesti