Crna pantera otkrila dobro čuvanu tajnu: Evo kako održava svoju besprijekornu liniju

Iako je uzor mnogim mladim djevojkama diljem svijeta, one njezinu posljednju izjavu i ne bi trebale poslušati. Naime, Naomi Campbell otkrila je kako jede kada joj dođe. Iako bi se to nazvalo izgladnjivanjem, ona na to ne gleda tako

U kratkim crtama rečeno, kada je gladna - jede, no i to ovisi o njezinom raspoloženju. Jedna od supermodela 90-ih, najpoznatija pod nadimkom 'crna pantera', otkrila je tajnu svoje besprijekorne linije.

Gostujući u britanskom showu 'Lorraine', Naomi Campbell je otkrila koju dijetu koristi: 'Jedem kada osjetim potrebu i kada mi dođe. Ne izgladnjujem se. Ako želim provesti dan bez hrane, tako i napravim, uzimajući tek vodu ili sok. Sve ovisi kako se osjećam.'