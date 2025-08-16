Ove udobne natikače uvijek su pun pogodak: Lijepe Šibenčanke nose ih uz sve

L.M.B. 16.08.2025 u 13:07

Birkenstockove natikače godinama su bile na glasu kao jedan od najružnijih modela obuće, ali sve se promijenilo nakon pandemije kada su ušle u modni 'mainstream'. Njihova udobnost sve je očarala pa nimalo ne čudi što ih i ovo ljeto viđamo na svakom koraku, kao i njihove brojne 'kopije' koje se prodaju po pristupačnijim cijenama. Zbog svoje udobnosti i praktičnosti uvijek su pun pogodak, a Šibenčanke su jutros u šetnji gradom pokazala i kako se sve mogu uklopiti u ljetne stajlinge