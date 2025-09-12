Bez ovog komada jesenski dani su nezamislivi, a H&M ima savršenu verziju

H&M nam je ponovno dao razlog da se veselimo jeseni svojom novom kolekcijom balonera, a oni su već postali pravi hit među zaljubljenicima u pristupačne odjevne komade koji djeluju skupocjeno
Poznato je pravilo da, kada H&M izbaci neki izvrstan komad, on vrlo brzo nestane s polica pa ne iznenađuje ni to da su neki od novih balonera u ponudi već rasprodani.
No najklasičniji model još uvijek je dostupan, a cijena mu je 75 eura.
Baloner je idealan odjevni predmet za prijelazno razdoblje, a ova kolekcija donosi tri osnovne nijanse: klasičnu bež, elegantnu tamnoplavu, savršenu za jesen i zimu, te kaki, boju koja se rasprodala brže nego što možete reći 'dodaj u košaricu'. Bez obzira na to koju nijansu odabrali, ovaj model je izuzetno svestran i bezvremenski, što ga čini pametnom investicijom koju ćete moći nositi dug niz godina.
Među novitetima se ističu još neki modeli ovog bezvremenskog odjevnog komada: dvoredni baloner koji odiše poslovnim šikom, predimenzionirana pamučna jakna kraće duljine koja prati trenutne trendove te dvoredni baloner od kepera u crnoj boji – savršen izbor za poslovne kombinacije, ali dovoljno univerzalan i za opuštene izlaske. Tu su i modeli sa stiliziranim prorezima na rubovima, koji podsjećaju na dizajnerske komade, kao i kratki baloner za one koji ne vole ekstremno duge modele, ali žele nešto što će ipak trajati i neće brzo izaći iz mode.
Za one spremne izdvojiti nešto više u ponudi je i baloner A kroja, u koji se zaista isplati investirati jer će trajati godinama. Cijela kolekcija potvrđuje status H&M-a kao nezaobilazne destinacije za trendi, dostupnu i kvalitetnu jesensku garderobu, naročito ako želite komad koji podsjeća na verzije s potpisom luksuznih modnih kuća, a pri tome ne želite potrošiti pravo bogatstvo.