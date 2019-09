Za potrebe izložbe Damira Očka 'Ljudska mjera/Human Scale' MSU je djelomično rekonstruiran

'Ljudska mjera/Human Scale', izložba Damira Očka koja se otvara u četvrtak, 12. rujna, prvi put na jednom mjestu predstavlja produkciju tog mladog vizualnog umjetnika nastalu u proteklih deset godina

'Očko radi iznimno zanimjive projekte koji se kreću između filma, poezije, glazbe, sve se to isprepleće u njegovim radovima, a njegov nastup na Venecijanskom bijenalu bio je jedan od najupečatljivijih uspjeha hrvatskih umjetnika i nezaboravan doživljaj unutar cjelokupnog Bijenala', istaknula je.

Nakon Pariza, Graza, Bukurešta, Praga izložba u Napulju

Damir Očko, dobitnik ovogodišnje prve HT nagrade za hrvatsku suvremenu umjetnost, jedan je od najzapaženijih hrvatskih vizualnih umjetnika svoje generacije.

Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, a među značajnijima su samostalna izložba Kingdom of glottis u Palais de Tokyo (2012) u Parizu; Studije drhtanja / Studies on shivering, KM – Halle fur Kunst und Medien - Kunstlerhaus Graz (2014); Kunsthalle Dusseldorf (2011), Galerie Yvon Lambert, Paris (2013), Repeat After Me, Eastward Prospectus u Bukureštu (2016), Jeu de Paume u Parizu i CPAC Bordeaux (2018), Nacionalna galerija u Pragu (2018).

Predstavljao je Hrvatsku na 56. bijenalu u Veneciji 2015. izložbom Studije drhtanja: Treći stupanj, a za iduću godinu priprema samostalnu izložbu u Fondaciji Morra Greco u Napulju.

Njegovi se radovi nalaze se u brojnim međunarodnim institucionalnim muzejskim i privatnim kolekcijama: MUDAM Luksemburg, Le Plateau, kolekcija Louis Vuitton, nacionalna kolekcija CNAP Paris.

Očkovom izložbom, otvorenom do 14. studenog, MSU počinje novu sezonu u kojoj će otvoriti, među ostalim, samostalne izložbe Davora Vrankića i Zlatka Kopljara, te izložbu 'Kolekcija za budućnost/MSU Akvizicije 2009.-2019.', kojom obilježava 10. obljetnicu djelovanja u novoj zgradi u Novom Zagrebu.