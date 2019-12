Vanja Kaluđerčić nova direktorica uglednog filmskog festivala u Rotterdamu

Filmska menadžerica i selektorica brojnih filmskih festivala, Puljanka s londonskom adresom Vanja Kaluđerčić nova je direktorica Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu (International Film Festival Rotterdam - IFFR)

Vanja Kaluđerčić, koja je posljednjih godina bila direktorica akvizicija filmskog streaming servisa MUBI, vođenje IFFR-a preuzima početkom ožujka 2020., nakon čega joj slijedi priprema obljetničkog, 50. izdanja u 2021.

'IFFR ima sjajnu festivalsku tradiciju i 50. izdanje osvrnut će se na sve ono što je dosad napravljeno. No, koliko god da će to biti proslava prošlosti, također će se fokusirati i na budućnost te postaviti ciljeve programa u godinama koje su pred nama', rekla je za Screen Daily Kaluđerčić koja je, među ostalima, od 2016. do 2017. vodila industrijski program Netherlands Film Festivala, 'Holland Film Meeting' te bila selektorica filmova na Sarajevo Film Festivalu od 2008. do 2016. Surađivala je i Les Arcs European Film Festival, Cinéma du reel i CPH:DOX.