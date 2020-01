'U početku je Noć muzeja bila samo krasna ideja, a danas je začudan fenomen'

Noć muzeja, koja se održava u petak navečer diljem Hrvatske, službeno je otvorena u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt (MUO), jednom od muzeja koji ove godine obilježavaju veliku obljetnicu, što je i središnja tema 15. izdanja te popularne manifestacije.

"Na neki način Noć muzeja vraća se kući jer je inicijativa za organizaciju te manifestacije krenula upravo iz ovih prostora prije petnaest godina. U početku je to bila samo krasna ideja, a danas je začudan fenomen", rekao je Miroslav Gašparović, ravnatelj MUO, koji ove godine slavi 140 godina osnutka.

Noć muzeja otvorio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, čestitavši tom prigodom Rijeci kao ovogodišnjoj Europskoj prijestolnici kulture.

Skoro do zadnjeg trenutka rastao je broj muzeja i baštinskih ustanova koje su u petak navečer sudjelovale u Noći muzeja, na više od 220 i u njima se do jedan sati iza ponoći održava na tisuće programa, od razgledavanja muzejskih zbirki, stručnih, znanstvenih, edukativnih i zabavnih sadržaja do koncerata, radionica.

Dubrovnik: Izložba o 500 godina dubrovačke palače Sponza

Izložba "Palača Sponza 1520.-2020.", kojom Državni arhiv u Dubrovniku (DAD) obilježava petsto godina od posljednje važnije intervencije u gradnji te dubrovačke znamenitosti, otvorena je u petak navečer u Palači Sponza u sklopu programa 15. Noći muzeja.

Na izložbi su predstavljeni arhivski dokumenti, nacrti, fotografije i razglednice koje prate okolnosti gradnje, autorstvo i izvornu namjenu palače, kao i brojne intervencije i adaptacije izvršene unutar objekta tijekom dugih pet stoljeća. Autori izložbe su arhivisti Zoran Perović, Ivona Fabris, Sanja Curić, Nikša Selmani, Tanja Ladišić i Vedran Šerbu.

Osijek: Niz zanimljivih izložbi i radionica

Kako je rekao Denis Detling, ravnatelj Muzeja Slavonije, jednog od najstarijih i najvećih muzeja općeg tipa u Hrvatskoj, odlučili su pozornost posvetiti donacijama koje su u Muzej Slavonije pristigle u prošlih 25 godina pa je postavljena izložba „Donacije – izbor iz zbirki Muzeja Slavonije 1994. – 2019.” koja sadrži oko tisuću eksponata.

Osim te izložbe postavljena je i gostujuća izložba "Od rokokoa do secesije – odijevanje i pribor – izbor iz fundusa Muzeja grada Splita” i izložba studenata osječke Akademije za kulturu i umjetnost pod nazivom „Sreća”. U Arheološkom muzeju posjetitelji mogu razgledati stalne postave muzeja "Prapovijest" i "Seoba naroda i srednji vijek". Muzej likovnih umjetnosti pripremio je radionicu „Otkrivamo fundus” i obilježio 150 godina rođenja slikara Ivana Tišova.

Karlovac: Gužva na izložbi 'Krapinski pračovjek'

Otvorenje gostujuće izložbe Muzeja krapinskih neandertalaca (MKN) pod nazivom „Krapinski pračovjek” stvorilo je u petak navečer u Noći muzeja gužvu u edukativnoj dvorani karlovačkog akvarija slatkovodnih riba "Aquatika".

Autor izložbe, kustos, geolog i voditelj krapinskog muzeja Jurica Sabol kao najvažnije izloške izdvojio je fosilni ostatak lubanje, stare 125.000 godina, originalnu kost mamuta, također pleistocenske starosti, te repliku ogrlice „kao najstarijeg nakita u povijesti čovječanstva“. Ogrlica dolazi iz krapinske zbirke, a tek prije četiri godine javnost je doznala da postoji ogrlica od osam kanđi orla štekavca. Smatra se, rekao je Sabol, da neandertalci nisu izrađivali nakit u estetske svrhe, već za rituale, ali da su to i "prvi koraci ka estetici, za uljepšavanje“.

Split: Noć muzeja na 24 lokacije

Ljubitelji umjetnosti grada Splita, ali i njihovi gosti obilaze 24 lokacije na kojima su se uprave muzeja pobrinule da svojim posjetiteljima u 15. po redu Noći muzeja osiguraju što kvalitetniji i zanimljiviji program.

Veliki je interes građana za posjet Muzeju grada Splita, ali i Galeriji Muzeja grada Splita, gdje je otvorena izložba "Nostalgija u novom ruhu", a tu su i "Splitski gradonačelnici (1882.-1918.): život i uspomene". U Galeriji Emanuel Vidović traje izložba "Piktografije" Daniele Cikatić Javorčić, a u Etnografskom muzeju "Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama". U Arheološkom muzeju je, među ostalim, organizirana "Šetnja s don Franom", a posjetiteljima Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika nudi i razgled srednjovjekovne crkvice sv. Mikule u Velom Varošu.

Vrata je otvorio i Muzej Brodosplita, a tu su i Hrvatski pomorski muzej, te Muzej sporta gdje je organizirano druženje s olimpijcima.