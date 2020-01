Veliki vodič za jubilarnu Noć muzeja: Izdvojili smo događanja koja ne smijete propustiti

View this post on Instagram

Nije nikakva tajna da i Sv.Nikola voli čitati ljubavne priče. Zato smo odlučili počastiti naše najmlađe, ali i Nikoline imenjake ( Nikolina, Nikša, itd.) besplatnim ulazom na dan 6.prosinca ♥️ ♡ It's no secret that St. Nicholas loves to read about amazing love stories! That's why we decided to treat our youngest visitors and our guests who share the same name with Nicholas with free entry! Only on December 6th ♥️