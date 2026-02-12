Totalna rasprodaja: Kazalište prodaje 15.000 kostima, cipela i modnih dodataka iz predstava

Veliko kazalište, veličanstvena zgrada u srcu Ženeve otvorena 1879. godine, prodaje oko polovicu svoje zalihe raskošnih kostima, nazivajući to 'rijetkom prilikom da zavirite iza kulisa i kući ponesete živi fragment predstave'. Kostimi će biti u prodaji 14. i 15. veljače
'Mogu se pronaći pravi dragulji', rekla je Sandra Delpierre za AFP voditeljica kostimografskih radionica Velikog kazališta u Ženevi, prenosi France 24.
Švicarska kuća planira prodati 15.000 kostima, modnih dodataka i cipela iz velikih produkcija.
Delpierre s divljenjem promatra tisuće odjevnih predmeta, od prsluka i tunika do haljina i trikota, izloženih u velikom skladištu u blizini Ženeve.
Za svakog po nešto
Pokazuje velike životinjske glave, uključujući štakora i bika, kao i izvezenu haljinu s volanima izrađenu za produkciju Händelove opere 'Alcina'.
Tu je i kostim inspiriran krinolinom krutom ili strukturiranom podsuknjom osmišljenom da drži suknju ili tutu, ali duhovito reinterpretiran neoprenom.
'Od slugu do vojvotkinja, od trodijelnih odijela do razdoblja ludih dvadesetih - ima ponešto za svaki ukus', stoji na internetskojj stranici Velikog kazališta.
Kostimi, od kojih neki datiraju iz 1980-ih, bit će u prodaji 14. i 15. veljače, uz poseban termin rezerviran za profesionalce.
Povoljne cijene
Cijene se kreću od 5.50 do 550 eura iako je zvijezda rasprodaje procijenjena na 1100 eura.
Riječ je monumentalnom komadu rumunjske kostimografkinje Mirune Boruzescu.
'On uistinu utjelovljuje sve što čini izvanredan kostim', rekla je Marianne Perreau, zadužena za razvrstavanje, postavljanje i prodaju goleme zbirke, podižući težak zeleni komad koji podsjeća na raskošno biljno biće, u potpunosti sastavljeno od preklapajućih zelenih listova, izvezenih zlatnim koncem i ukrašenih paunovim perjem.
Kostim, koji postoji u nekoliko primjeraka, ali je samo jedan ponuđen na prodaju, nosili su plesači u operi 'JJR (Građanin Ženeve)', posvećenoj životu i djelu filozofa Jean-Jacquesa Rousseaua, u režiji Kanađanina Roberta Carsena.
Kostim se sastoji od korzeta postavljenog preko suknje s konstrukcijom koja daje volumen bokovima.
U prodaji je i svijetlozeleni kostim koji je talijanski kostimograf Ezio Toffolutti izradio za jednu od vila u Shakespeareovoj komediji 'San Ivanjske noći'.
Ptice u frakovima
Izložene su i impozantne i ekstravagantne ptice u frakovima, koje je za muški zbor osmislio grčki kostimograf Yannis Kokkos, svaka s velikim zaobljenim umjetnim tijelima ukrašenima pravim perjem obojenim u ružičasto.
Nakon mjeseci razvrstavanja, svaki kostim je označen kako bi se znalo iz koje je produkcije, za koju je ulogu korišten i koji ga je izvođač nosio.
'Zbirku je potrebno rotirati, obnavljati i prilagođavati suvremenim ukusima. Zato se moramo odreći dijela naše baštine kako bismo napravili mjesta za nove produkcije', objasnila je Delpierre.
Neki rijetko nošeni komadi u izvrsnom su stanju, dok su drugi pomalo iznošeni.
Delpierre je izrazila žaljenje što ograničen skladišni prostor prisiljava kazalište na rastanak s dijelom kostima.
'Prisiljeni smo donijeti tešku odluku', rekla je.
No rasprodaja će zasigurno razveseliti potencijalne kupce. Delpierre je istaknula da očekuju dolazak neovisnih kazališnih skupina i umjetničkih institucija, kao i kolekcionara te pojedinaca željnih neobičnog odijevanja.
Rasprodaja je idealna, rekla je, za 'ljude koji se odijevaju ekscentričnije i žele pronaći uistinu izniman komad za svoj ormar'.