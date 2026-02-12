Totalna rasprodaja: Kazalište prodaje 15.000 kostima, cipela i modnih dodataka iz predstava

Veliko kazalište, veličanstvena zgrada u srcu Ženeve otvorena 1879. godine, prodaje oko polovicu svoje zalihe raskošnih kostima, nazivajući to 'rijetkom prilikom da zavirite iza kulisa i kući ponesete živi fragment predstave'. Kostimi će biti u prodaji 14. i 15. veljače

'Mogu se pronaći pravi dragulji', rekla je Sandra Delpierre za AFP voditeljica kostimografskih radionica Velikog kazališta u Ženevi, prenosi France 24. Švicarska kuća planira prodati 15.000 kostima, modnih dodataka i cipela iz velikih produkcija. Delpierre s divljenjem promatra tisuće odjevnih predmeta, od prsluka i tunika do haljina i trikota, izloženih u velikom skladištu u blizini Ženeve. Za svakog po nešto Pokazuje velike životinjske glave, uključujući štakora i bika, kao i izvezenu haljinu s volanima izrađenu za produkciju Händelove opere 'Alcina'. Tu je i kostim inspiriran krinolinom krutom ili strukturiranom podsuknjom osmišljenom da drži suknju ili tutu, ali duhovito reinterpretiran neoprenom.

'Od slugu do vojvotkinja, od trodijelnih odijela do razdoblja ludih dvadesetih - ima ponešto za svaki ukus', stoji na internetskojj stranici Velikog kazališta. Kostimi, od kojih neki datiraju iz 1980-ih, bit će u prodaji 14. i 15. veljače, uz poseban termin rezerviran za profesionalce. Povoljne cijene Cijene se kreću od 5.50 do 550 eura iako je zvijezda rasprodaje procijenjena na 1100 eura. Riječ je monumentalnom komadu rumunjske kostimografkinje Mirune Boruzescu. 'On uistinu utjelovljuje sve što čini izvanredan kostim', rekla je Marianne Perreau, zadužena za razvrstavanje, postavljanje i prodaju goleme zbirke, podižući težak zeleni komad koji podsjeća na raskošno biljno biće, u potpunosti sastavljeno od preklapajućih zelenih listova, izvezenih zlatnim koncem i ukrašenih paunovim perjem.