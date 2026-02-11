Italija kupila sliku Antonella da Messine 'Ecce Homo' za 14,9 milijuna dolara

Do danas je sačuvano oko 40 djela Antonella da Messine, a gotovo polovina ih je u raznim talijanskim zbirkama.

Ministarstvo je Messininu manju sliku u tehnici tempere opisalo kao jedinstveno djelo renesansne umjetnosti i važan dodatak talijanskoj strategiji širenja i promicanja domaće kulturne baštine. Djelo je zanimljivo i zbog toga što na jednoj strani prikazuje upečatljivu sliku Isusa Krista okrunjenog trnjem ('Ecce Homo'), a s druge je strane naslikan sveti Jeronim pokajnik u stjenovitom krajoliku.

Stručnjaci za Messininu umjetnost vjeruju da slikar izradio četiri verzije 'Ecce Homa'. Jedna se nalazi u Metropolitanskom muzeju umjetnosti u New Yorku, a druge dvije su u Italiji - genovskoj palači Spinola i u Collegio Alberoni u Piacenzi.

Prvi je put četvrto djelo spomenuto i dokumentirano na početku 20. stoljeća, u vrijeme kada je bilo u privatnoj španjolskoj kolekciji. Kasnije ga je kupila jedna njujorška galerija.

Talijansko ministarstvo kulture još nije otkrilo gdje kani izložiti svoju najnoviju akviziciju. Slika je trebala biti prodana na dražbi starih majstora u njujorškome Sotheby'su. Vrijednost joj je procijenjena na između 10 i 15 milijuna dolara. U bilješkama o djelu Sotheby's je napisao da slika "nudi dubok osoban susret s jednim od psihološki najsnažnijih prikaza Krista u renesansnoj umjetnosti - nevjerojatno ljudskim, ranjivim i aktualnim".