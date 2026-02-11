NA 'KRALJICI LOPTE'

Livaja kakvog rijetko viđamo: Kapetan stigao u kazalište, evo tko mu je pravio društvo umjesto Iris

D.A.M.

11.02.2026 u 08:47

Marko Livaja
Marko Livaja Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U utorak navečer u splitskom HNK-u, u suradnji s Hajdukom, održana je posebna pretpremijera obnovljene 'Kraljice lopte' Ive Tijardovića, a povodom dvostruke obljetnice u publici su sjedili brojni bivši i aktualni igrači 'bilih'

Kultna Tijardovićeva opereta vratila se na scenu u velikom stilu. Jedinstveno glazbeno-scensko djelo posvećeno Hajduku došli su pogledati Hajdukovi prvotimci predvođeni kapetanom Markom Livajom.

Rijedak prizor

Svojim su dolaskom nogometaši dodatno naglasili vezu kluba, grada i ove kultne operete. U publici su se među ostalima našli i Filip Krovinović, Ron Raci, Hugo Guillamon, Iker Almena, Niko Kristian Sigur, Luka Hodak, Ismael Diallo...

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

U svom rijetkom pojavljivanju u kazalištu Livaja je stigao bez supruge Iris Livaja. Predstavu je pratio u društvu Darija Melnjaka.

Podsjetimo, Iris i 14 godina mlađi Marko u braku su od 2022. godine, a vjenčali su se nakon osam godina veze. Sudbonosno 'da' izrekli su u crkvi sv. Stjepana u Splitu, a u devet godina zajedničkog života postali su ponosni roditelji kćeri Elizabet i sina Lorenza.

Marko Livaja u kazalištu
  • Marko Livaja u kazalištu
  • Marko Livaja
Marko Livaja u kazalištu Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

