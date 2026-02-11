Zlatno srce od 24 karata: Britanski muzej nabavio ljubavni privjesak Henrika VIII.

Zlatno srce od 24 karata, s crvenim inicijalima para i slikom tudorske ruže i stabla nara, nabavio je Britanski muzej nakon što je prikupio 4,8 milijuna dolara kako bi ga spasio od prodaje privatnom kolekcionaru. Privjesak - simbol isprva predanog, ali na kraju poništenog braka - bio je izgubljen stotinama godina.

No, 2019. godine otkrio ga je detektor metala na polju u Warwickshireu, a prema britanskim zakonima o blagu, muzeji diljem zemlje imaju priliku steći značajne povijesne nalaze prije nego što idu u opću prodaju.

Privjesak je jedini komad nakita koji još uvijek postoji iz Henrikova 24-godišnjeg braka s Katarinom, a sadrži natpis na kojem na starofrancuskom piše 'tousiors' ili 'uvijek'. Vjeruje se da je privjesak nastao 1518. godine kako bi se proslavile zaruke Henrikove i Katarinine kćeri Mary s francuskim prijestolonasljednikom.