IAKO BRAK NIJE POTRAJAO

Zlatno srce od 24 karata: Britanski muzej nabavio ljubavni privjesak Henrika VIII.

L. Š. / Hina

11.02.2026 u 08:58

Ljubavni privjesak Henrika VIII.
Ljubavni privjesak Henrika VIII. Izvor: Profimedia / Autor: Monica Wells / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Brak Henrika VIII. i Katarine Aragonske nije potrajao - razveo se od nje 1533. - ali je zlatni privjesak u obliku srca povezan s njihovom vezom preživio i sada je osiguran za stalni postav u Britanskom muzeju

Zlatno srce od 24 karata, s crvenim inicijalima para i slikom tudorske ruže i stabla nara, nabavio je Britanski muzej nakon što je prikupio 4,8 milijuna dolara kako bi ga spasio od prodaje privatnom kolekcionaru. Privjesak - simbol isprva predanog, ali na kraju poništenog braka - bio je izgubljen stotinama godina.

No, 2019. godine otkrio ga je detektor metala na polju u Warwickshireu, a prema britanskim zakonima o blagu, muzeji diljem zemlje imaju priliku steći značajne povijesne nalaze prije nego što idu u opću prodaju.

Privjesak je jedini komad nakita koji još uvijek postoji iz Henrikova 24-godišnjeg braka s Katarinom, a sadrži natpis na kojem na starofrancuskom piše 'tousiors' ili 'uvijek'. Vjeruje se da je privjesak nastao 1518. godine kako bi se proslavile zaruke Henrikove i Katarinine kćeri Mary s francuskim prijestolonasljednikom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAZALIŠNA KRITIKA

KAZALIŠNA KRITIKA

Agamemnon u HNK-u Zagreb: Život je krv i klanje. Preostaje nam tek normalizirati užas
STRAH ZA SIGURNOST

STRAH ZA SIGURNOST

U pulskoj Areni sve je više koncerata, je li amfiteatar ugrožen? 'Treba smanjiti basove i broj kamiona'
TV KRITIKA ZRINKE PAVLIĆ

TV KRITIKA ZRINKE PAVLIĆ

'Ponies': Šarmantna serija o špijunkama iz hladnog rata čija je supermoć to što su - nebitne

najpopularnije

Još vijesti