Sagrada Familia postala je najviša crkva na svijetu, no nisu svi sretni zbog toga

Vječno nezavršena bazilika Sagrada Familia u Barceloni postala je najviša crkva na svijetu, no sporovi s lokalnim stanovništvom prijete novom odgodom konačnog dovršetka zdanja čija je gradnja započela prije više od 140 godina

Na skelama na platformi postavljenoj 54 metra iznad tla nalazi se golema kamena ploča koja će biti završni dio križa na središnjem tornju Isusa Krista. Visoka dizalica podići će je do samoga vrha koji će dosegnuti visinu od 172,5 metara, čime će Sagrada Familia (Sveta obitelj) za deset metara premašiti visinu katedrale u njemačkom Ulmu. Sagrada Familia već je nekoliko mjeseci najviša crkva na svijetu, ali zasad je samo metar viša od ulmske katedrale. Vrh bazilike namjerno će ostati niži od 177 metara, visine barcelonskog brda Montjuic. Tako je odlučio slavni katalonski arhitekt Antoni Gaudi, veliki vjernik koji je preuzeo projekt 1883. godine.

'Gaudi nije želio premašiti tu visinu jer je brdo Montjuic Božje djelo', rekao je Mauricio Cortes, jedan od voditelja arhitekata na gradilištu. Središnji toranj Isusa Krista bit će blagoslovljen 10. lipnja, na stogodišnjicu Gaudijeve smrti čije tijelo počiva u kripti bazilike. Vatikan još nije potvrdio hoće li papa Lav XIV. prihvatiti poziv na otvorenje tornja. 'S postavljanjem križa projekt će biti dovršen gotovo 80 posto', izjavio je za agenciju France Presse Jordi Fauli, arhitekt koji projekt vodi više od desetljeća. Nezadovoljstvo susjeda Upravni odbor za izgradnju, privatna kanonska zaklada, namjeravala je ove godine dovršiti radove na Sagradi, najpoznatijoj nedovršenoj građevini na svijetu. No pandemija covida-19 paralizirala je turističku industriju, a time i glavni izvor prihoda najposjećenijeg španjolskog spomenika. Turisti se sada opet masovno vraćaju: u 2024. godini zabilježeno je 4,8 milijuna posjetitelja, što je napunilo blagajnu bazilike koja se oslanja isključivo na prihode od ulaznica i privatne donacije. Usprkos tome, odbor se ne usudi odrediti novi datum dovršetka preostalih radova koji uključuju kontroverzno Pročelje slave i njegova četiri zvonika. Plan odbora da ispred glavnog ulaza izgradi veliko stubište i trg podrazumijevao bi rušenje dva stambena bloka. Stanari se godinama bore protiv tog plana.