Split ima novu atrakciju: zaigrali smo košarku s malim Rađom, prilegli na čavlima i napravili ovaj selfie

Vonj splitske peškarije, diskosoba, rimski vojnici koji na Peristilu mačevima tjeraju goluba, soba iluzija u kojoj možete zaigrati košarku s Dinom Rađom, i to uz dojam da ste od njega viši barem za glavu, zatim 3D akvarij, svjetlosna harfa, krevet s čavlima, 'Tesline kugle' ili rotirajući tunel u kojemu ćete izgubiti ravnotežu - tek su dio atrakcija friško otvorenog Muzeja osjeta u Splitu, prvog takvog u Hrvatskoj. Tportal je među prvima zavirio u novi labirint atrakcija koji će bez sumnje postati jedno od najposjećenijih mjesta u ovom gradu

Prvo hrvatsko carstvo osjeta ipak je specifično jer se zasniva prije svega na lokalnom doživljaju: kako izgleda šetnja ulicama Splita, kako mirišu njegovo more i zrak, kakva je razlika između vjetrova koji ovdje pušu i kako zbilja zvuči ovaj grad. Sve to kombinirano je s raznim optičkim i osjetilnim trikovima, na svakih nekoliko koraka nalazi se dio za odmor te 'resetiranje' i čišćenje od podražaja - ali i mala dječja igraonica s igrama poput memory stola s karticama koje se raspoznaju isključivo na dodir - pa je u prostoru od četiristotinjak kvadrata stvorena iluzija da je znatno, znatno veći.

U nazivu on nosi oznaku 'muzej', premda to u stvarnosti nije: radi se o jedinstvenom konceptu zabavnog i interpretacijskog centra u kojemu posjetitelji mogu doživjeti svoja osjetila, testirati njihove granice, ali bogme se i dobro zabaviti. Za njega je zaslužan poduzetnički trojac sastavljen od dvojice Hrvata ( Vedran Hirtz i Mario Mataković ) i Slovenca ( Dejan Grbić ); oni su prije godinu dana jednake centre otvorili u Pragu i Bukureštu, pa se i sami nemalo iznenadili reakcijama. Kroz svaki od njih, naime, prošlo je preko sto tisuća posjetitelja, a po TripAdvisoru plasirali su se među deset najbolje ocijenjenih muzeja u tim gradovima.

'Opip, sluh, njuh i vid te ravnoteža kao svojevrsna kombinacija svih osjetila i neka vrsta ljudskog 'šestog čula' - muzej je podijeljen u pet tematskih zona u kojima posjetitelji barem za mrvicu pomiču i testiraju granice svojih osjeta', objašnjava nam voditeljica splitskog muzeja Tea Prga Kovačević , vodeći nas kroz zone označene različitim bojama. Istog dana organizirano je i službeno, svečano otvaranje, no to nas nije zanimalo; đir po carstvu osjeta obavili smo u nešto mirnijoj i intimnijoj atmosferi.

'Pratimo i osluškujemo reakcije, a ovaj prostor je namijenjen konstantnom mijenjanju i nadopunjavanju. On zbilja jest baza za znanstvenu i edukativnu nadogradnju, dobra podloga za učenje, na čemu s individualnim posjetiteljima i grupama rade naši muzejski koordinatori', govori za tportal Mario Mataković , jedan od trojice vlasnika.

Na golemom kaleidoskopu napravili smo zgodan selfie, malo se opustili na 'bodljikavom krevetu', u zoni njuha pronjuškali svašta - od lavande do plijesni i od stare bačve ili ruzinavog broda do najobičnije pseće kakice, usput u ogledalu registriravši fizičku reakciju na licu - a na neviđeno opipali i prepoznali morski pijesak, šišaricu ili školjku. Za kraj su nam lijepo sjeli mirisi bure, juga ili maestrala.

'Nakon Praga i Bukurešta napravili smo korak dalje i u temu osjetila ubacili lokalne doživljaje, a bilo nam je važno da prvi hrvatski Muzej osjeta bude potpuno jedinstven. U potpunosti smo angažirali domaće stručnjake: od dizajnera i grafičara do autora zvučnih instalacija i 3D crteža ili dizajnera interijera, sve je hrvatski proizvod. Željeli smo stvoriti sadržaj prije svega za domaće ljude, Splićane', nastavlja Mataković.

'Najveći izazov predstavljao nam je pronalazak prostora jer u centru Splita punih pola godine nismo uspjeli pronaći onaj koji bi nam odgovarao veličinom, visinom i lokacijom. Okrenuli smo se lokacijama na kojima se bilježi velika frekvencija građana, pa došli do ovog trgovačkog centra', objašnjava nam Mataković.



Muzej osjeta, naime, smješten je na istoku grada, odmah uz ulaz u City Centar One, no nemojte da vas zbuni taj podatak: ovo nije šarena laža kakve se često nude na sličnim mjestima, nego zabavan, no opet sasvim ozbiljan sadržaj. Treba požuriti prije nego što ga otkriju turisti - a znamo, oni sve intenzivnije naviru sa svih strana…