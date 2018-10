Split kuje velike planove za svoje podzemlje: Otkrivamo što se sprema u Dioklecijanovim podrumima

Podrumi Dioklecijanove palače u Splitu, neprocjenjivo kulturno dobro i jedna od najvećih hrvatskih turističkih atrakcija, od prošlog tjedna napokon su 'legalizirani', odnosno dobili su priliku i službeno postojati. Jedna je to od konkretnih posljedica proljetne sjednice Vlade u Splitu, kada je zaključeno da je za ozakonjenje arheoloških i drugih bitnih lokaliteta 'ispod zemlje' potrebno promijeniti cijeli jedan zakon. Pa je to i učinjeno - kako se neslužbeno može doznati, sam prijedlog nove verzije Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara de facto je cijeli napisan upravo u Splitu…

'Sve što se događa iznad nas odražava se ovdje. Zadnjih godina uspjeli smo sanirati velik dio problematičnih točaka, no intervencije su česte: svaki put kad primijetimo da nešto procuri, trčimo gore i lociramo kuću, pa onda s vlasnikom i gradskim službama rješavamo situaciju. Nije dosadno', smiju se Igor Čotić i Tonči Vatavuk . Njih dvojica formalno imaju funkcije 'domara', makar je jasno da su zbog iskustva i angažmana puno više od toga: kompletne Podrume, to moćno zdanje, očito imaju u malom prstu. Društvo im pravi Vedrana Supan , kustosica u Muzeju grada, koja suvereno vlada stručnom tematikom.

Uglavnom, u Splitu kuju velike planove oko ovog antičkog bisera: njegova potpuna obnova i stavljanje u funkciju bit će jedan od najskupljih i najkompliciranijih zahvata u očuvanju spomeničke baštine, ali i nizu drugih područja. Iznad Podruma, naime, nalazi se sam centar grada i prostor u kojemu život neprekidno pulsira preko tisuću i pol godina, u posljednje vrijeme zbog masovne turistifikacije i znatno intenzivnije, a sve to odražava se na dosad formalno nepostojeće podzemlje. Ono je još uvijek u solidnom stanju, no jasno je da dugoročno neće moći tako ići.

'Premda su prva istraživanja započela još u 19. stoljeću, tek koncem pedesetih godina prošlog stoljeća otkopani su zapadni dijelovi, potom je u šezdesetima rekonstruiran središnji prolaz od Rive do Peristila, a u sedamdesetima se krenulo na dvorane u istočnom dijelu i to je potrajalo sve do devedesetih. No još uvijek nije dovršeno i oko 15 posto ukupne površine tek treba otkriti - a među njima i najznačajniji jugoistočni dio, gdje su naslagani svi slojevi splitske povijesti. Od antičkih preko srednjovjekovnih do novijih arheoloških nalaza, od pogana preko dolaska prvih kršćana do danas', objašnjava nam Supan.