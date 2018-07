Sebastijan Horvat: U demokratskom društvu mi moramo gristi ruku koja nas hrani

Renomirani slovenski redatelj Sebastijan Horvat, poznat po kritičnim i angažiranim predstavama, postavio je na 69. Dubrovačkim ljetnim igrama autorski projekt 'Michelangelo', koji će premijeru imati 27. srpnja na ruševinama benediktinskog samostana na otoku Lokrumu. S redateljem smo razgovarali uoči dubrovačke premijere

Predstava je nastala prema ranoj ekspresionističkoj drami Miroslava Krleže 'Michelangelo Buonarroti', u kojoj veliki kipar u Sikstinskoj kapeli stvara 'Dan gnjeva Gospodnjeg'. S obzirom na to da radi za novac, Michelangela muči pitanje umjetničke slobode, ali i odnos s Bogom. Autor adaptacije je Milan Matthis Marković, a dopisao je cijeli jedan čin i tako snažno aktualizirao taj Krležin tekst. Horvatu je ovo već treći Krleža u Hrvatskoj. Prvo je u Gavelli postavio 'Hrvatskog boga Marsa', a zatim u riječkom HNK-u Ivana pl. Zajca također autorski projekt 'Nad grobom glupe Europe', nadahnut Krležinom 'Hrvatskom rapsodijom', koji je već prije premijere izazvao skandal zbog toga što je HAZU zabranio korištenje originalnog naslova Krležina djela. Horvat je i profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) u Ljubljani, a njegove su predstave dobile mnoge nagrade. Primjerice, već je za predstavu 'Elsinor' iz 1995. dobio Prešernovu nagradu za režiju, a za predstavu 'Alamut', u kojoj se bavio političkom manipulacijom u kontekstu religioznog fanatizma, dobio je Nagradu za najboljeg mladog redatelja na Salzburger Festspieleu. Potom su uslijedile Šeligova nagrada za najbolju predstavu u cjelini na 38. Tjednu slovenske drame u Kranju za 'Romantične duše' te Borštnikova diploma i posebna nagrada za režiju 'Makbeta', dok je njegov oratorij 'Igra o Antikristu' žestoko uzburkao duhove u Sloveniji. Prvi put radite na Dubrovačkim ljetnim igrama. Što vam to znači i koliko se rad u Dubrovniku razlikuje od rada u kazalištu? To je rad u ambijentu i ne radi se svaki dan. Dubrovnik je jako specifičan grad, a dvorište samostana na Lokrumu, koji smo izabrali za predstavu, ima posebnu magiju. Kada se radi u ambijentu, uvijek se radi na neki način o spektaklu, dakle o intervenciji u prostor, što znači konflikt ili komunikacija između kazališta i realnosti. I to mi je zanimljivo. Krležin 'Michelangelo Buonarroti' nikada se nije postavljao u Dubrovniku. Kako je došlo do postavljanja te ekspresionističke Krležine drame? Je li to bio vaš izbor? U riječkom HNK-u Ivana pl. Zajca radio sam s dramaturgom Milanom Markovićem predstavu 'Nad grobom glupe Europe', koja se na početku zvala 'Hrvatska rapsodija'. Kako smo jako lijepo surađivali, razmišljali smo o novoj suradnji, a zatim smo s bivšom ravnateljicom riječke Drame Jelenom Kovačić počeli razgovarati o naslovu koji bi bio zanimljiv i Dubrovačkim ljetnim igrama. Kako sam već radio dvije predstave po Krleži u Hrvatskoj, zaključili smo da bi bilo dobro da nastavimo dijalog s Krležom u suvremenim uvjetima. Ovo je moj treći Krleža u Hrvatskoj.

Što vam je bilo najuzbudljivije u 'Michelangelu Buonarrotiju'? Odnosno jeste li stavili naglasak na pitanje umjetničke slobode ili na Michelangelovu svađu s Bogom? Taj rani Krleža meni je jako uzbudljiv. U tim ranim djelima Krleža donosi estetiku i pitanja koja su obrađena na umjetnički iznimno snažan način. Toga nema u kazališnom kanonu, a nema ga ni na prostorima bivše Jugoslavije. Kad smo na početku rada razgovarali o tom tekstu, zaključili smo da će to biti predstava 'od Pape do kavane'. Michelangelo se cijelo vrijeme kao Prometej bori protiv institucija moći i uzima novac kao Juda Iskariot, a postoji i zanimljiva epizoda u kojoj on zapravo želi biti Bog, no ne može, a onda bi se želio vratiti ograničenim stvarima, narodu, i odlazi u kavanu, ali ga narod izbaci. Danas je vrlo aktualno pitanje položaja umjetnika u Sloveniji, u kojoj je snažna konzervativna politička struja. Suvremena umjetnost postaje na neki način talac politike, što znači da desna konzervativna struja postavlja pitanje zašto daje novac nekome tko radi neki glupi body art, doji neko pseto ili druge lude stvari ako bi se tim novcem mogla izgraditi nova škola ili kupiti aparati za odjel onkologije. Oni razmišljaju - zar ne bi bilo bolje da umjetnost nije kritična i da nije otrov, nego da je lijek i da nas tješi nakon radnog dana. Takvo razmišljanje je opasno, jer svrha umjetnosti nije da tješi, nego da kritizira. Mislim da i Krleža shvaća umjetnost kao dozu otrova.

Referirate li se u predstavi na aktualnu situaciju? Bavite li se primjerice institucijom Crkve i njezinim miješanjem u politiku s obzirom na to da Michelangelo tijekom drame prolazi kroz razne faze odnosa s Bogom? Tko je danas taj Michelangelo Buonarroti, taj umjetnik, kulturni djelatnik koji je razapet između novca i slobode? Ne, ne bavimo se Crkvom na taj način. Kad god radim Krležu, uvijek ulazim u dijalog s njim iz neke naše današnje pozicije, pa je tako Milan Marković dopisao novi čin. Mislim da kazalište ima smisla samo onda kada govori o ovom trenutku i u ovom prostoru. Ovo je autorski projekt i u njemu su bitne dvije stvari. Jedno od najvažnijih pitanja današnjih umjetnika jest zašto to rade. Zašto se bavim umjetnošću? Za koga to radim? Zašto još uvijek, kada sam već 47 godina na ovom svijetu, kako kaže Michelangelo, 'zabadam' bojama i plohama u ljude? Zašto to radim? Zašto? A to pitanje postavljaju i drugi ljudi, koji nisu umjetnici. Dakle uzmemo iste probleme i stavimo ih u suvremeni kontekst. S druge strane, bavimo se užitkom gledanja predstave. Kakav je odnos između publike i predstave? I kako funkcionira taj ljubavni, zavodnički odnos? To radim i na drugoj estetskoj razini, koja je također kritična, ali na drugi način. Tako da sama predstava postaje Michelangelo. Potežete li i pitanje odnosa novca i umjetnosti u predstavi? Naime, Michelangelo radi u Sikstinskoj kapeli za novac, no ta ga činjenica proganja jer time zapravo postaje najamni radnik grada, tj. politike, i pita se je li zadržao umjetničku slobodu. To je snažna linija kod Krleže. Michelangelo je frustriran, nema inspiracije, nema novca, a onda na kraju dobije novac za taj posao u Sikstinskoj kapeli. Što se tiče najamnog rada, mi smo uvijek na neki način plaćeni od politike. Nemojmo se zavaravati, to je oduvijek bilo tako. I ravnatelji kazališta, kao i umjetničko vodstvo, manje ili više uvijek su postavljeni, a onda i plaćeni od grada ili države, dakle politike. Ali to ne znači da im moramo biti počinjeni. U slobodnom demokratskom društvu država daje novac umjetniku koji je slobodan raditi što hoće i kritizirati koga hoće. U demokratskom društvu mi moramo kritizirati i gristi ruku koja nas hrani. Ako sam ja plaćen od grada ili države, to ne znači da ne smijem kritizirati tu državu i tu politiku. To je naš zadatak, naša moralna obaveza.