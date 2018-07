Lenka Udovički o otkazu na riječkoj Akademiji i radu u Hrvatskoj: Još uvijek me percipiraju kao ženu Rade Šerbedžije

U povodu nove premijere Kazališta Ulysses 28. srpnja na tvrđavi Minor razgovarali smo s redateljicom Lenkom Udovički, koja je ove godine odlučila postaviti Euripidove 'Bakhe', jednu od najtragičnijih, ali i najljepših antičkih tragedija. U razgovoru za tportal otkriva svoje čitanje tog klasika, govori o punoljetnosti Ulyssesa koji vodi sa suprugom Radom Šerbedžijom, pojašnjava zašto je dala otkaz na riječkoj Akademiji te kako vidi to da je nitko iz hrvatskog teatra nije angažirao da radi

Bavimo se i tim pitanjima, ali ne na direktan način. To pitanje proizlazi iz čitave predstave, ali nemamo dnevnopolitičke reference. To je pitanje od izuzetnog značenja i mislim da je bitno baviti se njime. Tu je i pitanje slobode, kontrole i naše prirode, zatim onoga dionizijskog što svi imamo u sebi i pokušavamo potisnuti, a kada se nešto potiskuje, što je neprirodno, tada će ono naći put da se osvetnički, silovito i destruktivno vrati. Euripid se bavio i u 'Medeji' i u 'Bakhama' tragičnim posljedicama ženske obespravljenosti i potlačenosti u Grčkoj, u kojoj žena nije imala ni pravo glasa, niti pravo na imovinu. Do tada je ženi bila priznata samo magična ženska moć. Naime, zbog mogućnosti rađanja smatrano je da je žena bliskija božanskom i žene su zapravo komunicirale spiritualno - izvodile su rituale rađanja, vjenčanja i smrti. Onda im je sve to odjednom oduzeto i ustanovljeno je grčko društvo, utemeljeno na materijalnim vrijednostima, u kojem su na prvom mjestu bili polis i slava muškarca. U takvom društvu žene su bukvalno izgubile prava i poštovanje kakvo su imale prije toga.

Svojedobno su u Grčkoj sve uloge igrali muškarci. Mislim da je zanimljivo danas to okrenuti. Pitanja roda, spola i seksualnosti, koja propituje i Euripid, zanimljivije je postaviti kroz single gender, dakle kroz podjelu u kojoj igraju samo glumice. Ja sam tekstu pristupila iz pozicije psihoanalize: surađivali smo s psihijatrom i psihoanalitičarom Stankom Matačićem, koji nam je pomogao da iz tog psihoanalitičkog aspekta uđemo u taj komad, čak smo radili neke zajedničke i grupne improvizacije i terapije. Mislim da živimo u svijetu u kojem smo opterećeni užasnim pritiscima, konfliktima i problemima, stalno moramo proizvoditi i trošiti, stalno moramo biti hiperproduktivni i nasmijani, a istodobno farmakologija cvjeta i ljudi gutaju pilule da bi mogli izdržati dan. Živimo u svijetu u kojem je sramota biti ranjiv, emotivan i neuspješan te stalno trebamo nekoga pored sebe da ga pritisnemo na dno kako bismo isplivali. Razapinju nas demoni, koje pokušavamo razriješiti u svoja četiri zida ili moramo potražiti pomoć. To je bila početna situacija iz koje nastaju 'Bakhe'. U tom izuzetno zanimljivom procesu počeo nam se komad otvarati na neobičan način. Mislim da smo pronašli pravi put te da komuniciramo s Euripidom i s problemima o kojima je pisao.

Nisam se baš tako izrazila, to je tako preneseno u medijima. Nikad nisam tako osjećala. Govorila sam o tome da mi je uvijek bilo važno da sam kreativno ispunjena, ali da nisam svjesno gradila karijeru. Relativno sam mlada dobila prvo dijete, pa drugo i treće, a neosporno je da trudnoće i djeca zaokupe ženu. Naravno da sam imala potrebu za kreativnim izrazom i profesionalnim radom, ali su okolnosti bile takve da sam puno vremena i energije posvetila obitelji i djeci. Djeca su sada odrasla i krenula su svojim putem, pa i ja osjećam da u mom životu počinje neka nova faza. Imam puno više vremena da se posvetim sebi i kreativnim stvarima koje me zanimaju. Ulysses je svakako ključna, duboka i božanstvena konstanta, koja traje već osamnaest godina, koja mi je mnogo pružila i kojoj sam i ja dala mnogo. Kad pogledam unatrag i pomislim na sve inspirativne ljude s kojima sam radila, koji su gostovali ovdje i s kojima smo se družili te izmijenili kreativne energije, to je stvarno neprocjenjivo bogatstvo. Zbog toga se osjećam vrlo sretno.

Doživljavam ga s nevjericom. Kada čitam u novinama o takvim namjerama i slučajevima nasilja nad ženama, ne mogu vjerovati da se to događa. U mladosti sam bila sretna što živim u društvu i u svijetu koje je išlo prema slobodi i ravnopravnosti žena te prema shvaćanju da društvo ne može biti zdravo ako se u njemu oduzimaju osnovna prava ženama. A sada se ponovno moramo boriti za osnovna prava žena, koja su zapravo osnovna prava svih ljudskih bića. Zaista se duboko nadam da su to opasni trzaji nekih nesretnih i duboko frustriranih ljudi koji pokušavaju uspostaviti kontrolu nad zajednicom, ali da neće uspjeti u tome.

Kako se vaš neuobičajen životni put - odlazak iz Beograda, zatim emigrantsko iskustvo u Ljubljani, pa u Londonu, i konačno život u Americi - odrazio na vas kao osobu? Čime vas je to obogatilo, a što vam je oduzelo?

Rat je porušio svijet u kojem sam živjela i to me sigurno obilježio, kao i sve druge ljude koji su prošli kroz to iskustvo. Tada sam shvatila da je sve moguće, čak i ono što sam ranije mislila da je nemoguće. Društvo u kojem sam do tada živjela urušilo se i trebala sam započeti život ispočetka u nekom drugom sistemu u koji sam došla s teretom i ogromnom prtljagom. Sve je to na meni ostavilo traga. Ako bih pokušala sumirati čime me to obogatilo, mogu reći da me obogatilo novim prijateljima koje sam stekla svuda po svijetu, ali i spoznajom o krhkosti ljudske duše i da čovjek zaista može biti i dobar i zao u isto vrijeme, što ovisi o okolnostima u kojima se nalazimo, i da se treba truditi kreirati što bolje okolnosti koje će u ljudima poticati njihovu pozitivnu, a ne negativnu stranu. Nažalost, živimo u nekim okolnostima u kojima političari konstruiraju negativnu, destruktivnu energiju i mislim da to ostavlja dubok trag na ljudima. Bilo bi puno ljepše kada bi pokušali kreirati pozitivnije okolnosti i poticati ono što je konstruktivno u ljudskoj prirodi. Svi ljudi imaju potrebu za ljubavlju, nečim dobrim i pozitivnim, a stalno se vrtimo u krugovima destrukcije. Žao mi je što te traume i destrukciju prenosimo na nove generacije. To je tragična pogreška o kojoj su već pisali i Eshil i Sofoklo i Euripid. U svom mikrokozmosu uvijek se trudim poticati i kreirati što više pozitivne energije i pozitivnih vibracija.

Kad se pogleda repertoar Ulyssesa u tih 18 godina, vidi se da se teme mogu svrstati u nekoliko grupa, primjerice gubitak domovine, život u emigraciji i novoj zemlji, empatija prema izbjeglicama i prognanicima, problem ničijih ljudi... Jeste li namjerno birali takve teme koje zapravo govore i o vašoj vlastitoj sudbini ili su se one slučajno poklopile s vašom biografijom?

Ne vjerujem da je to bio splet slučajnosti. U kazalištu, kao i u svakoj umjetnosti, čovjek se svjesno ili nesvjesno bavi temama koje živi i koje ga muče, i tu nema nekih velikih slučajnosti. Kao što ste i sami primijetili, u programu Ulyssesa postoji uzročno-posljedični svijet te su se neke teme same nametnule. Sve traume, boli, ljubav i ljepota koju nosimo u sebi, sve je to zapravo vrelo iz kojeg se radi kazalište. U 'Antigoni 2000', kao i u predstavi 'Shakespeare ljetne noći – Varijacije', sigurno sam utkala puno svog života, trauma, boli i inspiracija te trenutaka ljepote. Vjerujem da su kopanje po sebi i iskrenost ono iz čega se u umjetnosti rađa i kreativnost.