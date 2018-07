Veliki skandal na književnoj sceni: Zbog teksta o 'napornim ženama', autorica zgrožena, ponižena i ljuta

književna kritičarka katarina luketić

'Matičeviću bi se itekako mogao uzvratiti udarac i priupitati ga piše li on to književnu kritiku ili mu je na pameti tek obezvređivanje žena i jurcanje neokonzervativnih i seksističkih politikantskih formula'

Književna kritika je u prvom redu interpretacija, znači 'nadopisivanje' značenja nekog djela. Ona opisuje, tumači i vrednuje književno djelo i prosuđuje konzistentnost autorskih htjenja i ostvarenja unutar određenog književnog svijeta. Tekst Ivice Matičevića većim dijelom nije književna kritika, već uvreda ženama, spisateljicama i čitateljicama, kao i zdravoj pameti sveg, znači i muškog, čitateljstva koje razumije što je književnost. Književna kritika se tu zlorabi i pod njezinom se egidom podmeće mizogini, isključujući svjetonazor te obezvređuje ne samo ženska književnost i vidljivost spisateljica u povijesti književnosti, nego i borba za ženska prava i nastojanje žena da izađu izvan kruga obitelji i brige za domaćinstvo i potomstvo. Za Matičevića su 'najnapornije pojave žene i njihova prava', boji se da 'žene nadiru u falangama', tvrdi da se 'krasni spol pretvorio u karikaturu', a nakon redaka analize romana Korane Serdarević on čak pita autoricu: 'Pišete li vi gospođo Serdarević, umjetničku prozu ili Vam je na pameti tek dociranje i jurcanje nabrijanih politikantskih formula' i poručuje joj samozadovoljen svojom muškom znanstvenom pozicijom da 'maltretira' i da se zaposli kao 'glasnogovornica feminističke i liberalne Vlade u sjeni'. Matičeviću bi se itekako mogao uzvratiti udarac i priupitati ga piše li on to književnu kritiku ili mu je na pameti tek obezvređivanje žena i jurcanje neokonzervativnih i seksističkih politikantskih formula, pa mu i preporučiti da se aktivira kao pionir kakve radikalne stranke u nadiranju, u kojoj se zna mjesto gospodara i mjesto sluškinje.

No Matičević u svom vitlanju protiv ženskih književnih falangi nije usamljen. Njegov su tekst odobrili neki urednici i tiskan je u okrilju najstarijeg književničkog društva, u tobože prestižnom časopisu bogato dotiranom od države. Nije on usamljen ni u hrvatskoj znanosti o književnosti i akademskoj kritici u kojima postoji mračnjačka tradicija sličnih isključivih i rigidnih prosudbi. Jednom se tako književna vrijednost mjerila kriterijem domoljublja, drugi put nacionalnom pripadnošću, treći ženskom podložnošću itd. U tu tradiciju, u kojoj je jedan akademik pisao o Matvejeviću kao 'bezdomniku', u kojoj je više književnih znanstvenika i novinara vodilo hajku na vještice ili u kojoj se o Simi Mraoviću pisalo kao o 'manjinskom piscu', spada i ovaj Matičevićev tekst. Možemo se samo nadati da će sve to pokriti povijesni snjegovi i šaš te da će književnost i dalje živjeti svojim životom, otporna na djelovanje takvih mahnitih bojovnika.