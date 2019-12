'Rupa' Zrinke Paladino aktivistička je knjiga koja šalje poruku da je važno govoriti o problemima i ne miriti se sa situacijom

Knjiga 'Rupa' arhitektice Zrinke Paladino vješto je literarno napravljena i donosi niz priča, aktivističkih, angažiranih i polemičkih tekstova objavljenih na njezinu facebook profilu, istaknuo je u četvrtak navečer na predstavljanju recenzent Velimir Visković.

Zrinka Paladino nije samo autorica knjige već je i u svojstvu izdavača. Jer, kako je to objasnila na predstavljanju u Francuskome paviljonu, riječ je o prvoj knjizi objavljenoj u tvrtki 'ZJLJ', koju je prošle godine osnovao njezin suprug poznati neurokirurg Josip Paladino, a registrirana je i za izdavaštvo. Paladino je posvjedočila kako bi ipak, da su na početku mislili da će objavljivati knjige, možda izabrali neko dojmljivije ime za tvrtku ali, rekla je, 'što je, tu je'.

Visković je pak rekao da su knjige facebook zapisa kod nas još rijetkost, te ocijenio kako je Paladino zaslužila da se njezini zapisi se zaborave i okupe u knjizi. Jer, istaknuo je, riječ je malim literarnim pripovijestima koje uvijek imaju poantu, aktivističkim, angažiranim i polemičkim tekstovima po kojima je autorica prepoznata u javnosti. Visković smatra kako Paladino ima literarni talent o čemu najbolje govore njezine obiteljske priče pisane s puno emocija, ali i prepoznatljivom mediteranskom ironijom. Zato Visković očekuje da će Zrinka Paladino, uz profesionalni rad, nastaviti pisati i priče koje odlikuje puno humora tako rijetkog u našoj književnosti.

Na naslovnici knjige, koju je osmislila Tisja Kljaković Bralić, stopala su u čarapama od kojih jedna čarapa ima rupu, a i naslov knjige odabran je po jednoj od autoričinih uspješnih facebook priča. Nisu to samo rupe na čarapama, već i one na srcu, duši i financijske rupe, a i one vezane uz posao koje nam nanose pojedinci, ali o kojima, istaknula je autorica, sada ne želi govoriti.Dijelove iz knjige čitali su dramski umjetnici Ivana Roščić i Živko Anočić.

Zrinka Paladino diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2010. bila je zaposlena na mjestu zamjenice pročelnika u zagrebačkom Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Za knjigu 'Lavoslav Horvat: Kontekstualni ambijentalizam i moderna' 2014. dobila je nagradu Neven Šegvić Udruženja hrvatskih arhitekata za najbolji publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture. Docentica je na Studiju arhitekture Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru gdje drži kolegije iz povijesti umjetnosti.

Široj javnosti poznata je nakon što je upozorila na mnoge nepravilnosti u funkcioniranju vodstva zagrebačkoga Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Među ostalim, upozorila je javnost da je po hitnom postupku, bez stručne evaluacije, poduzetniku Tomislavu Horvatnčiću dodijeljena terasa na Cvjetnom trgu. To je izazvalo pravu bunu u gradu, pa je gradonačelnik Bandić morao prekinuti radove te odustati od tog nauma. Uskoro je upozorila na slične nepravilnosti i zloporabe pri rekonstrukciji Britanskoga trga, izgradnji u Maksimir, te ubrzo dala i otkaz uz objašnjenje da se tako bori protiv onih koji degradiraju struku, naglašavajući da će se uvijek suprotstavljati neodgovornim pojedincima koji guraju struku u ponor.