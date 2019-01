Čime su motivirane vandalske škrabotine u javnom prostoru? Za tportal analiziraju Zrinka Paladino i Ivo Babić

Zagrebačka policija nekoliko dana danonoćno je čuvala spomenik Franji Tuđmanu, sve dok nisu pronašli mladića koji je na njegovu postamentu sprejem nacrtao srp i čekić. Splitsku javnost konsternirali su grafiti koji su se pojavili u samom srcu Dioklecijanove palače, u Vestibulu i na Zlatnim vratima, na kojima su švrakopisom prozvani navodno korumpirani kvartovski policajci. Toliko da je reagirao i gradonačelnik osobno, kao i na nedavni incident kada je jedan pijanac srušio bistu narodnog heroja Rade Končara. Koji su motivi i koji razlozi takvim incidentima za tportal analiziraju arhitektica i konzervatorica Zrinka Paladino i povjesničar umjetnosti Ivo Babić

Uvjerljivo najviše stradala su obilježja posvećena antifašističkoj borbi: računa se da ih je od ukupno šest tisuća najmanje polovica teško oštećena ili potpuno uništena, a u jednom trenutku to je predstavljalo gotovo pa službenu državnu politiku. Među njima našle su se razne spomen-ploče i biste bez umjetničke, ali s emocionalnom vrijednošću, no i djela značajna u svjetskim okvirima, poput spomenika na Petrovoj gori Vojina Bakića ili njegove apstraktne tridesetmetarske skulpture u Kamenskoj kod Požege, tada najveće takve na svijetu, koja je 1991. godine minirana iz devetog pokušaja - da bi ondašnje novine sasvim ozbiljno objavile vijest da ju je 'srušio vjetar'.

'Moj subjektivni dojam jest da su ljudi shvatili da mogu raditi što god hoće, pa onda to i rade. Primitivci ne znaju da povijest grade spomenici i kakva god prethodna razdoblja bila, ona su dio naše povijesti. Doduše, spomenička rješenja iz nešto starije prošlosti današnja 'plastika' teško može dosegnuti, ona im nije ni do koljena. Došli smo do poražavajuće situacije da svaki samouki kipar može postaviti svoju skulpturu gdje god hoće, a mahom se radi o dosta jadnom realizmu', kaže za tportal arhitektica i konzervatorica Zrinka Paladino. Upitali smo je - znači li to da su građani i cijelo društvo naprosto postali divlji i necivilizirani?

Paladino: Legalizacija nas je uništila do kraja

'Nakon što je čak i gradonačelnik Zagreba postupao na svoju ruku, a mislim na slučajeve poput devastacije Meštrovićeva paviljona, sve postaje moguće. Osobno smatram da je od spomeničke baštine još ugroženija arhitektura, i to na više razina: na svakodnevnoj razini devastacija se najlakše vidi na pročeljima zgrada, gdje se svaki stanar ponaša kao da živi u obiteljskoj kući i mijenja, zida i dograđuje. Druga razina je devastacija pomoću zapuštenosti i neulaganja, a treća ona legalna, odobrena čak i od konzervatorskih tijela. Povrh svega toga, legalizacija nas je uništila do kraja jer su ozakonjene sve intervencije koje su ikada ikome pale na pamet i koje klasičnim postupkom nikada ne bi bile odobrene', objašnjava Paladino.