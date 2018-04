Provjerili smo koje su knjige najposuđivanije u knjižnicama od Zagreba do Dubrovnika

Podatke o najposuđivanijim knjigama unazad godinu dana potražili smo u Knjižnicama grada Zagreba, Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, Gradskoj knjižnici Rijeka te u Dubrovačkim knjižnicama i donosimo popis najpopularnijih domaćih i stranih autora, kao i pregled trendova i ukusa u raznim dijelovima zemlje te najnovije hitove kojima čitatelji nisu mogli odoljeti

Od ostalih stranih autora prošle godine domaći su čitatelji najradije birali Elenu Ferrante , i to njezin raniji naslov 'Dane zaborava' (Profil), što je slučaj u Rijeci i u Splitu, gdje je ta knjiga na popisu deset najposuđivanijih. I u Zagrebu se 'Dani zaborava' čitaju više nego 'Genijalna prijateljica' (Profil), prvi dio napuljske tetralogije kojom se ova talijanska spisateljica i proslavila. Međutim u glavnom gradu nijedan od ta dva njezina naslova nije među vodećih deset, a pored spomenutog Knausgårda, jedino je istaknutom izraelskom piscu Amosu Ozu pošlo za rukom ugurati se na zagrebački popis najposuđivanijih, koji čine sami krimići. Ozov roman 'Juda', objavljen prošle godine (Fraktura), u kojem se bavi idejom izdaje kao temeljem nastanka kršćanstva, Zagrepčani su posudili 1402 puta u proteklih 12 mjeseci.

Čitatelji su uglavnom žene, njih 65 posto, i taj se podatak odnosi na većinu narodnih knjižnica u svijetu, kaže ravnateljica zagrebačke Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića Jasna Kovačević . Najviše čitaju oni u dobnoj skupini između 40 i 63 godine, a među korisnicima općenito oko 65 posto je neudanih, tj. neoženjenih. 'To je zanimljiv stratifikacijski uzorak čitatelja i čitateljica koji slobodno vrijeme provode čitajući, ali i posjećujući druge knjižničke programe, poput predstavljanja knjiga', smatra Kovačević. Veliku popularnost krimića kao žanra objašnjava time što se čitaju 'naizust' i imaju terapeutsku svrhu - nude bijeg od svih loših vijesti oko nas.

Domaći pisac kojeg čitaju posvuda

Od domaćih autora broj jedan posvuda je Kristian Novak, a među deset najposuđivanijih, uz 'Ciganina, ali najljepšeg' (OceanMore), redovito je njegov stariji roman 'Črna mati zemla' (OceanMore). U Zagrebu je 'Ciganin' na prvom mjestu, s 2519 posudbi, a 'Črna mati' na drugom, s 2217. Slijedi ih Damir Karakaš sa 'Sjećanjem šume' (Sandorf/Buybook), koja je u proteklih godinu dana u zagrebačkim knjižnicama posuđena 1289 puta. 'Susjed' (V.B.Z.), roman Marine Vujčić iz 2015., o ženi koja umisli vezu s muškarcem iz susjednog stana, na svim je popisima najposuđivanijih, a u Splitu je na drugom mjestu, nakon Novaka. Splitski čitatelji, osim toga, posuđuju njezino 'Otpusno pismo' (Hena com), koje potpisuje s tamo također popularnim Ivicom Ivaniševićem, te 'Mogla sam to biti ja' (Hena com), u kojemu Vujčić opisuje suočavanje s gubitkom voljene osobe i nudi hommage pokojnome ocu.