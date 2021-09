Predstavljen roman Drage Glamuzine 'Drugi zakon termodinamike'

Roman Drage Glamuzine 'Drugi zakon termodinamike' koji se odigrava tijekom jedne noći u jednoj sobi, s 14 likova podjednake važnosti, predstavljen je u četvrtak na riječkom književnom festivalu Vrisak

'Ovaj roman je donekle komplementaran s mojim prvim romanom 'Tri', ali je i drugačiji, rekao je Glamuzina. Novi roman je bilo izazovno pisati, vodeći brigu o tome da čitatelj upamti imena svih likova te njihove karakteristike. U radnju se uvode svojim replikama, koje donose naznake njihove prepoznatljivosti', naveo je.

Drago Glamuzina je u razgovoru s Ferićem ustvrdio da pisac mora pisati o onome što ga zanima, istaknuvši da je najgore kad pisac piše nezainteresirano. 'Ne može se pisati dobra literatura o onome što je udaljeno. S druge strane, bitno je naći svoj glas kojim se može najbolje oslikati ono što nas zanima', zaključio je Glamuzina.

Ovaj roman objavio je ove godine V.B.Z. Glamuzina je objavio i knjigu pjesama 'Mesari', roman 'Tri', knjige pjesama 'Je li to sve', 'Sami u toj šumi', s fotografijama Stanka Abadžića, 'Everest' i 'Waiting For The Frogs To Fall'. Za 'Mesare' je dobio Nagradu 'Vladimir Nazor' za knjigu godine i Kvirinovu nagradu za najbolju knjigu pjesama autora do 35 godina. Za roman 'Tri' dobio je nagradu Tportala za najbolji roman godine.

Od 2011. radi kao glavni urednik u izdavačkoj kući V.B.Z. Direktor je festivala Vrisak.