Simić je predstavio svoj prvi roman za mlade 'Iva, do Mjeseca i natrag'

Roman Simić je na književnom festivalu Vrisak u Rijeci u četvrtak predstavio svoj prvi roman namijenjen mladima 'Iva, do Mjeseca i natrag'

Okrenuo se pisanju romana za mlade, nakon što je 'došao do zida' u pisanju za odrasle, naveo je. 'Nisam nalazio način kako pisati ono što me zanimalo i pisanje mi je postalo naporno', rekao je. Nakon slikovnica o Babi Jagi za djecu, za koju je napisao tekst, odlučio je okušati se u književnosti za one u životnoj dobi između djece i odraslih.

Osjetio je ponovno radost pisanja, pa sad piše roman za odrasle, naveo je.

Radnja romana se odvija na više lokacija u Hrvatskoj, od Zagreba, preko Zadra, Nina i Karlobaga, do Otočca, pa je priložena i zemljopisna karta kako bi se moglo pratiti avanture likova.

Roman 'Iva, do Mjeseca i natrag' možda bude dobio i nastavak, naveo je Simić, navodeći da je neke elemente priče ostavio otvorenima, kako bi im se jednom mogao vratiti.