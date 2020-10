Ovogodišnje, posebno izdanje ZagrebDoxa otvara film 'Bogovi Molenbeeka'

Ovogodišnje posebno izdanje ZagrebDoxa otvara se u nedjelju, 4. listopada u Kinu SC finskim dokumentarcem "Bogovi Molenbeeka" Reette Huhtanen te hrvatskim kratkometražnim filmom "Osoba" Sunčice Ane Veldić

Film je obišao brojne festivale, do Visions du Réela do Filmskog festivala u Krakovu, a osvojio je i nekoliko priznanja, među kojima su i nagrade publike i kritike na festivalu DocPoint u Helsinkiju te posebno priznanje na Međunarodnom filmskom festivalu u Reykjaviku.

U popratnom filmskom programu The Best of the Rest bit će prikazano dvadesetak odabranih filmova iz ovogodišnjih službenih programa.

Tu su i dva retrospektivna programa - nagrađivane britanske redateljice Lucy Walker (online), koja će online održati i masterclass predavanje u sklopu programa ZagrebDox Pro te hrvatskog dokumentarista Gorana Devića, s tri naslova koji tematiziraju njegov rodni Sisak.