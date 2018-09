Otvorena izložba omota albuma 'Ri Rock papiri' dizajnera Mladena Stipanovića

Izložba omota nosača zvuka, plakata i drugoga papirnatog materijala vezanoga uz riječki rock i pop proteklih 30 godina autora Mladena Stipanovića nazvana 'Ri Rock papiri' otvorena je u srijedu navečer u galeriji Mali salon na riječkome Korzu u organizaciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Radovi izloženi u Malom salonu pokrivaju razdoblje od 1988., kada je Stipanović dizajnirao prvi omot albuma grupe Grad, pa do danas. Tu su omoti albuma riječkih grupa kao što su Let2, Let3, Fit, Grč, Blagdan Band, En Face, Vava, Mr. Lee @ IvaneSky, Morso, pa do najnovijih izdanja Moskve i grupe The Ant.