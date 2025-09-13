Otvoren Vrisak: Nebojša Lujanović s 'Tvornicom Hrvata' osvojio festivalsku nagradu

Taj roman je 2023. već osvojio V.B.Z.-ovu Nagradu za najbolji neobjavljeni roman, a o Nagradi za najbolji nagrađeni roman ove godine odlučila je publika, glasanjem na internetskoj stranici V.B.Z.-a. Izborom najboljeg nagrađenog romana je, nakon 20 godina, završen V.BZ.-ov projekt nagrade za najbolji neobjavljeni roman.

Nebojša Lujanović rekao je da je "Tvornicu Hrvata" pisao neopterećeno, iznutra i izravno, a nagrada ga je iznenadila i razveselila.

U nastavku večeri, urednik i pjesnik Marko Pogačar razgovarao je s jednom od glavnih gošći ovogodišnjeg Vriska, američko-palestinskom književnicom Etaf Rum, čiji je prvijenac, roman „Žena nije muškarac“ apsolutni bestseler New York Timesa.

Ataf Rum nije mogla doći u Rijeku, ali je sudjelovala putem Zooma.

Roman „Žena nije muškarac“ objavljen je na hrvatskom jeziku u izdanju Petrinih knjiga, u prijevodu Lidije Toman.

Kako su istaknuli organizatori festivala, to je snažna i potresna priča o patnjama palestinskih žena pritisnutih stoljetnim naslijeđem patrijarhata, ispričana kroz živote majke i kćeri čije se sudbine prepliću u vremenskom diskontinuitetu.

Radnja započinje u Palestini, no, ubrzo se seli u New York, a univerzalna tema podčinjenosti, borbe i nade čini knjigu nezaobilaznim djelom suvremene književnosti. Roman je izazvao snažne reakcije kritike i publike, a autorici donio status jednog od najznačajnijih novih glasova američke književnosti.

Etaf Rum rođena je 1988. u New Yorku kao dijete palestinskih imigranata. Predaje englesku književnost na University of North Carolina, a, uz književni rad, vodi i online platformu Books and Beans.

National Public Radio uvrstio je njen drugi roman „Evil Eye“ među najbolje knjige godine.

Među književnim gostima 18. Vriska najavljeni su i talijanska književnica, dobitnica nagrade "Strega" Veronica Raimo, međunarodno priznati američko-bosanski autor Aleksandar Hemon, norveška književna zvijezda Oliver Lovrenski, britanska autorica Eleanor Shearer.

Kao svake godine, bit će predstavljena i novija djela autora iz Hrvatske i regije, a gostovat će Ivana Bodrožić, Ante Tomić, Julijana Matanović, Ivica Prtenjača, Marina Šur Puhlovski, Zoran Ferić, Radmila Petrović, Srđan Valjarević, Damir Uzunović, Olja Knežević i drugi.

Festival donosi više od 50 programa s više od 100 umjetnika i gostiju iz Hrvatske i svijeta, a na kraju festivala bit će priređen poseban program, "Pričigin u gostima", gostovanje poznatog splitskog festivala.

U sajamskom dijelu Vriska, knjige se po povoljnim cijenama mogu kupiti u svim V.B.Z.-ovim knjižarama i na punktovima na riječkom Korzu.

Središnja lokacija održavanja festivalskog programa je Art-kvart, a dio događanja bit će i u V.B.Z.-ovoj knjižari na Korzu, Book Caffeu Dnevni Boravak te u prostoru Zajednice Talijana Rijeka.