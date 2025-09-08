Otvoren Tjedan kajkavske kulture, otkrivena skulptura 'Zagorska mati'

Skulptura je simbol svega što je opjevano u pjesmi "Suza za zagorske brege”.

"Inspiraciju za skulpturu pronašao sam u pjesmi 'Suza za zagorske brege', a središnji motiv je stara mati. Ona je ovdje personifikacija Festivala kajkavske kulture, jer upravo je kajkavska kultura – mati kajkavske riječi. Skulptura možda jest malih dimenzija, ali njezino značenje je golemo", rekao je Hršak.

O značenju skulpture za Tjedan kajkavske kulture i 60. Festival kajkavskih popevki govorio je i predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Damir Novina.

"U skulpturi vidimo simboliku kako je nekad izgledalo kad su zagorska djeca odlazila u svijet, a te žene, majke, su ih ispraćale", kazao je.