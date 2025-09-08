Otvoren Tjedan kajkavske kulture, otkrivena skulptura 'Zagorska mati'

Tjedan kajkavske kulture, čiji je vrhunac jubilarni 60. Festival kajkavskih popevki, otvoren je u nedjelju u Krapini, a službenom otvorenju manifestacije prethodilo je otkrivanje skulpture "Zagorska mati" kipara Tomislava Hršaka kod Festivalske dvorane
Skulptura je simbol svega što je opjevano u pjesmi "Suza za zagorske brege”.
"Inspiraciju za skulpturu pronašao sam u pjesmi 'Suza za zagorske brege', a središnji motiv je stara mati. Ona je ovdje personifikacija Festivala kajkavske kulture, jer upravo je kajkavska kultura – mati kajkavske riječi. Skulptura možda jest malih dimenzija, ali njezino značenje je golemo", rekao je Hršak.
O značenju skulpture za Tjedan kajkavske kulture i 60. Festival kajkavskih popevki govorio je i predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Damir Novina.
"U skulpturi vidimo simboliku kako je nekad izgledalo kad su zagorska djeca odlazila u svijet, a te žene, majke, su ih ispraćale", kazao je.
Izaslanik ministrice kulture i medijakNine Obuljen Koržinek, državni tajnik Mladen Pavić, koji je službeno otvorio manifestaciju, naglasio je da Tjedan kajkavske kulture ima poseban značaj, jer okuplja niz događanja kroz koja se na sveobuhvatan način njeguje tradicija, baština i kultura toga kraja.
Gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik, Zoran Gregurović podsjetio je da je Krapina prepoznata po nalazištu neandertalca i po Festivalu.
"Često nismo ni svjesni veličine onoga što imamo dok ne odemo drugdje i dok nam drugi ne kažu koliko cijene to što je naše. Tek tada shvatimo pravu vrijednost. Festival smo naslijedili i nastojimo ga iz godine u godinu podizati", istaknuo je.
Jubilarni 60. Festival kajkavskih popevki, na kojem će biti izvedene nove skladbe, održat će se u subotu, 13. rujna od 20 sati.
Prije toga, u četvrtak i petak, održat će se dvije retrospektivne večeri. Tijekom Tjedna kajkavske kulture u Krapini će nastupiti i Parni valjak, Dražen Zečić te Miroslav Škoro.
Središnjeg gospodarsko događanje je Zagorski gospodarski zbor čije je otvaranje na programu u četvrtak.