Autistična umjetnica osvojila najprestižnije britansko priznanje i ispisala povijest

Nnena Kalu prva je umjetnica s intelektualnim teškoćama koja je osvojila najznačajniju britansku nagradu za suvremenu umjetničku praksu, a njezina pobjeda usmjerila je pozornost na kriterije institucionalnog priznanja

Britanska umjetnica nigerijskog podrijetla Nnena Kalu ispisala je povijest osvojivši Turner Prize za 2025. godinu, najvažniju britansku nagradu za suvremenu vizualnu umjetnost, čime je postala prva umjetnica s intelektualnim teškoćama i ograničenom verbalnom komunikacijom koja je osvojila ovu prestižnu 25 tisuća funta vrijednu nagradu. Odluka je objavljena 9. prosinca u Bradfordu, u sklopu programa kojim taj grad ove godine nosi titulu britanske Prijestolnice kulture.

Kalu je nagrađena za svoje voluminozne, viseće skulpture snažnih boja i monumentalnog dojma, koje nastaju povezivanjem i vezivanjem pronađenih i recikliranih materijala – od VHS-vrpci i ljepljivih traka do tkanina, užadi, kartona i plastične folije. Njezin rad, temeljen na ritmu, ponavljanju i gesti, žiri je opisao kao "odvažan i uvjerljiv", ističući izniman osjećaj za mjere, kompoziciju i boju. Predsjednik žirija i ravnatelj Tate Britaina Alex Farquharson naglasio je kako je riječ o prekretnici za suvremenu umjetničku scenu. "Nnenin je rad izabran zbog kvalitete, ali njezina pobjeda počinje brisati granicu između neurotipičnih i neurodivergentnih umjetnika", rekao je, dodavši kako je riječ o granici koja je dugo postojala ne samo u povijesti umjetnosti, nego i u njezinoj suvremenosti – i koja se sada počinje dokidati.

Rođena 1966. u Glasgowu u obitelji nigerijskog podrijetla, Kalu je odrasla u Londonu, gdje je krajem 1980-ih započela svoju umjetničku praksu u dnevnom centru Hill House u Tootingu. Od kasnih 1990-ih povezana je s organizacijom ActionSpace u južnom Londonu, koja pruža prostor i podršku umjetnicima s intelektualnim teškoćama, a ondje i danas ima svoj studio. Presudnu ulogu u njezinu razvoju ima dugogodišnja suradnja s voditeljicom studija Charlotte Hollinshead, koja je na svečanosti govorila u Kalino ime. "Nnena se cijeli život suočava s diskriminacijom, koja, nažalost, još uvijek postoji. Nadam se da će ova nagrada pomoći da se predrasude počnu rušiti", rekla je Hollinshead, dok je sama umjetnica na dodjeli nosila rozetu s natpisom: "Idol, legenda, pobjednica, što god" – rečenicu izgovorenu na jednoj radionici, koja je spontano postala komentar njezina umjetničkog položaja.

Iako je njezin međunarodni proboj relativno recentan, Kalu je posljednjih godina vidljivo prisutna na velikim izložbama suvremene umjetnosti – od Walker Art Gallery u Liverpoolu, jedne od ključnih javnih galerija u Velikoj Britaniji, i bijenala Glasgow International, preko putnog bijenala suvremene umjetnosti Manifesta 15 u Barceloni, do prve velike institucionalne samostalne izložbe otvorene 2025. u norveškom Kunsthall Stavangeru. Kalin rad naišao je na snažan i uglavnom jednoznačan kritički odjek.Guardianov kritičar Adrian Searle izdvojio ju je kao jasnu favoritkinju još prije objave pobjednika, nazvavši njezin rad "nepodložnim kompromisima". Njegov kolega Eddy Frankel opisao je skulpture kao "ogromne, zategnute, ultrakolorističke čvorove" koji djeluju poput događaja u prostoru.

Izvor: Društvene mreže / Autor: youtube