Damir Hoyka predstavio knjigu 'Provalnikova tajna' za jačanje prometne kulture kod djece

Govoreći o suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i knjizi „Provalnikova tajna“, Hoyka je rekao da je zajednički cilj bio sigurnost djece. "Pišem tako da napetu, humorom i emocijama ispunjenu fabulu nadogradim egzaktnim činjenicama“, dodao je.

Tekst i prikazane prometne situacije prilagođeni su djeci i mladima, temeljeni na zakonskoj regulativi i najčešćim rizičnim situacijama u prometu. Dio radnje se odvija u Muzeju policije te prometnom poligonu Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, a kroz priču vodi lik prometnog policajca - motoriste.

„ Provalnikova tajna “ mladim čitateljima približava i policijsko zanimanje - kako postati policajac ili prometni policajac - kao i ulogu hrvatskih kriminalista prikazanim u Muzeju policije, priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).

Potpredsjednik Vlade i ministar Davor Božinović ocijenio je da je ovakva publikacija vrijedan saveznik u edukaciji djece.

„Učenje kroz igru je jedan od najučinkovitijih načina edukacije. Ovaj tip učenja će sigurno polučiti puno bolje rezultate kod djece nego sve naše akcije i okrugli stolovi na kojima raspravljamo o onome što već dobro znamo", rekao je.

Božinović je istaknuo još nekoliko tema o kojima bi se na sličan edukativan način moglo preventivno djelovati, a među prioritetima je suzbijanje nasilja među djecom i mladima.

Na promociji su sudjelovali i voditeljica Službe za nakladničko knjižničnu djelatnost i Muzej policije Helena Jelinek Mareljić te pomoćnik voditelja Službe prometne policije Nikola Milas.

Osvrnuvši se na statističke podatke, Milas je istaknuo najveće probleme s električnim romobilima - povećan broj nesreća, posebno među maloljetnicima, vožnju više osoba na jednom romobilu te općenito nepridržavanje prometnih propisa.

Svi sudionici složili su se da je prometnu kulturu potrebno razvijati od najranije dobi.

Autor Damir Hoyka bavi se fotografijom od 1985., a 2021. je objavio prvi dio romana u nastavcima „Pustolovine Tizi Enili“. Ima i bogato iskustvo u pisanju edukativnih knjiga za djecu i mlade te su njegove knjige iz serijala, čiji je nastavak i ova najnovija, dobile preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za korištenje u nastavi i poučavanju djece i mladih. S MUP-om Hoyka je surađivao na nekoliko projekata, između ostalog na kreiranju novog vizualnog identiteta nacionalne kampanje „Manje oružja, manje tragedija“, navode iz MUP-a.