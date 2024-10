One stoje iza prve balkanske queer antologije: 'Mainstream književnost je još uvijek patrijarhalna'

Ovih se dana u Booksi održava 20. Revija malih književnosti , s fokusom na queer književnost Balkana. Dio je to bogatog programa koji je zagrebački književni kombinat pripremio u svojoj slavljeničkoj, 20. godini postojanja. Tim je povodom urednički par Ivana Dražić - Lara Mitraković sklopio antologiju balkanske queer književnosti pod jednostavnim i efektnim naslovom QUEER BALKAN. Budući da se radi o nama nepoznatim autoricama i autorima, pripremile su i kratke intervjue sa svim spisateljima kako bismo se bolje upoznali s njima. Učinilo nam se zgodnim ugostiti urednice u Roštilju i postaviti im uobičajenih pet pitanja. Zanimalo nas je koliko je teško bilo održati festival dugih 20 godina, kako bi definirale queer književnost, kakvi su im se izazovi ispriječili prilikom rada na antologiji, koje im je troje autora najzanimljivije i koliki je problem biti queer umjetnik na Balkanu.

Zvuči mi nevjerojatno to da Booksa i Revija malih književnosti slave 20 godina postojanja! Koliko je bilo teško održati ih sve ove godine?

Malo je nezahvalno odgovarati na ovo pitanje iz perspektive nekoga tko nije u Booksi čitavo to vrijeme, ali skupilo se i kod nas dovoljno iskustva da znamo da je jednostavan odgovor na ovo pitanje: teško je. Bez prekida djelovati u nezavisnoj kulturi 20 godina znači preživljavati i opirati se krizama, financijskim izazovima i najrazličitijim nesigurnostima koje dolaze uz rad u civilnom društvu. Da se uvjerimo u to, nije nam bilo potrebno 20 godina u Booksi, nego svega nekoliko. Druga strana ovoga, i razlog za to što i Booksa i Revija malih književnosti slave 20. rođendan, jesu beskompromisan timski rad, solidarnost, udruživanje i prijateljstva koja gradimo od prvog dana.

Za obljetničko izdanje vratile ste se Balkanu, no ovog puta izabrale ste rad s queer autoricama i autorima. Kako biste definirale queer književnost?

Balkanu smo se vratile jer je prvih deset izdanja Booksinog festivala Revija malih književnosti od 2005. do 2014. bilo posvećeno upravo književnostima na Balkanu: od BiH 2005. do Albanije 2014. Prije dvadesetak godina te su nam se književnosti činile 'male' jer je bilo objektivno malo književnih veza s književnostima na Balkanu: malo prijevoda, knjige su teže cirkulirale i jednostavno ih je bilo teško, teže nabaviti. Danas se situacija ipak malo promijenila, književnosti i knjige su nam objektivno dostupnije, stoga smo fokus Revije prebacile na queer te queer književnost sagledavamo kao 'malu', kao onu koja teže nalazi put do čitatelja i u mainstream.

Pojam queer, pa samim time i queer književnost, širok je i teško ga je definirati, definicija konstantno izmiče i vjerojatno mu ni ne treba. Ipak, kako smo naše viđenje queer književnosti negdje morale usidriti i oprimjeriti je tekstovima u antologiji QUEER BALKAN, sagledale smo je kao književnost koja se opire heteronormativnosti, patrijarhatu, kapitalizmu i društveno-ekonomskim, pa i uvriježenim književnim normama. Ona, osim LGBTIQ+ perspektive i tema, obuhvaća šire feminističke, klasne i ekološke teme, a nužno uključuje manje ili više izravno artikuliranu borbu za ravnopravnost i pravednije društvo. Zastupljeni autori i autorice - Selma Asotić, Vesna Liponik, Tijana Rakočević, Yordan Slaveykov, Galina Maksimović, Nóra Ugron, Arbër Selmani, Vagia Kalfa (piše pod pseudonimom Noa Tinsel), Stefan Alijevik i Kristi Pinderi - osim književno, i društvenim i političkim aktivizmom mijenjaju te utječu na društvo u kojem žive.