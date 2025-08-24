'naše sestre'

Vandalizam u središtu Zagreba: Uništena umjetnička instalacija

V. B.

24.08.2025 u 09:56

Instalacija Ivane Mrčele prije nego su je vandali dohvatili
Instalacija Ivane Mrčele prije nego su je vandali dohvatili Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Ivana Mrčela, dizajnerica i umjetnica, objavila je da je vandalizirana njezina umjetnička instalacija koja je postavljena u središtuZagreba. Instalacija je postavljena u Varšavskoj ulici, u sklopu osmog izdanja projekta Okolo, posvećenog umjetnosti u javnom prostoru i zajednici

"Nažalost, rad ‘Naše sestre’ danas izgleda ovako... jedna figura je ukradena, dio rada je potrgan. Rad je u centru Zagreba preživio jedva 3 dana", napisala je i objavila nekoliko fotografija.

Možda kamere s obližnjih objekata otkriju tko su počinitelji.

