Vandalizam u središtu Zagreba: Uništena umjetnička instalacija

Ivana Mrčela, dizajnerica i umjetnica, objavila je da je vandalizirana njezina umjetnička instalacija koja je postavljena u središtuZagreba. Instalacija je postavljena u Varšavskoj ulici, u sklopu osmog izdanja projekta Okolo, posvećenog umjetnosti u javnom prostoru i zajednici
"Nažalost, rad ‘Naše sestre’ danas izgleda ovako... jedna figura je ukradena, dio rada je potrgan. Rad je u centru Zagreba preživio jedva 3 dana", napisala je i objavila nekoliko fotografija.
Možda kamere s obližnjih objekata otkriju tko su počinitelji.